Следващата стъпка за Никола Цолов може да промени кариерата му завинаги

Голямата надежда на България в моторните спортове Никола Цолов върви стъпка по стъпка към голямата мечта - да се състезава един ден във Формула 1. Българският лъв извървя целия път от картинг състезанията, през Формула 4 и Формула 3, за да може през този сезон да стигне и до Формула 2. В момента Цолов се намира във втората по сила надпревара, която се явява и трамплин за Формула 1, а следващата крачка от младия български пилот може да промени кариерата му завинаги.

Никола Цолов и невероятният шанс да достигне до Формула 1

Цолов дебютира във Формула 2 още в края на миналия сезон, участвайки в две състезания, като дори успя да запише и подиум. През сезон 2026 пък българинът стартира по мечтан начин - с победа в състезанието на "Мелбърн Парк" в Австралия, което го изстреля на върха на генералното класиране при пилотите. Макар и това да е първият сезон на Никола във Формула 2, той вече дава заявки, че е най-добрият пилот, а това неимоверно играе роля и за привличане във Формула 1.

Следващата крачка за Никола Цолов е състезанието в Монте Карло. Там той ще има възможността да увеличи аванса си пред втория Рафаел Камара, който му бе основен конкурент и във Формула 3 през миналия сезон. Интересното е, че през 2025-та Цолов разби конкуренцията в Монако и сега отново ще опита да изпъкне на една от любимите си писти. Ако той запише втора поредна победа във Формула 2, несъмнено ще привлече още по-голямо внимание към себе си.

Според експерти, Цолов има потенциал за Формула 1, но има двама основни конкуренти. Трябва да се каже, че съществува реална възможност да гледаме Никола Цолов във Формула 1 още през следващия сезон - не само заради страхотното му представяне във Формула 2, но и заради това, че е състезател на Ред Бул. А Ред Бул е единственият тим с два отделни отбора във Формула 1, като вторият - "Рейсинг Булс", може да даде път на българина към най-голямата сцена.

Заради всичко това е изключително важно каква ще бъде следващата крачка на Никола Цолов във Формула 2, защото ако продължава да печели, това може да промени кариерата му завинаги и да пренапише историята на моторните спортове.