Украински шампион по бокс загинал в битка край Бахмут

Онишченко е шампион по бокс за юноши и младежи. Той също така е Заслужил майстор на спорта на Украйна, както и част от националния отбор на страната по бокс. Онишченко е представител на боксовата федерация на региона Суми, а негов треньор е Дмитро Дубров.

⚡️Ukrainian boxing champion dies in combat near Bakhmut.



Ukrainian national team boxer Oleksandr Onyshchenko died in combat near the city of Bakhmut, the Boxing Federation of Ukraine announced on May 24.



Photo: Ukrainian Boxing Federation/Facebook pic.twitter.com/sYOgqT3Hwx