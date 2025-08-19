Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

19 август 2025, 11:29 часа 363 прочитания 0 коментара
"ВИС-2 докара Добромир Карамаринов в леката атлетика"

Добромир Карамаринов е оглавил Българската федерация по лека атлетика с помощта на ВИС-2. Това обяви председателят на "Еврохолд България" Асен Христов, който е дългогодишен спонсор на леката ни атлетика и бивш член на Управителния съвет на федерацията. Христов се върна години назад, за да припомни как Карамаринов е бил избран за председател на федерацията по лека атлетика. И отбеляза, че и тогавашното събрание, подобно на тазгодишното Общо събрание на БФЛА, е било "много скандално".

Как Добромир Карамаринов стана шеф на българската атлетика

"Атлетиката от години вегетира. В началото на века Добри Карамаринов стана председател на Българската федерация по лека атлетика след едно много скандално събрание, на което се появиха момчета от ВИС-2. Не допуснаха много хора, атлети и клубове на събранието. В един момент се оказа, че над 90% от клубовете са гласували за Карамаринов. Нещата приключиха, избраха го за президент. Помогнаха му да се впише за 24 часа и оттогава е несменяем", каза Христов ча YouTube канала "ЧасПик".

Асен Христов

"Тогава не само аз, но и много други атлети бяхме обидени от начина, по който се оглави федерацията по лека атлетика от лице, което беше един световно неизвестен помощник треньор в Габрово. Но такива бяха времената. ВИС-2 бяха навсякъде", добави още Асен Христов. По-късно Христов напуска БФЛА заради "порочните методи на управление на Добромир Карамаринов".

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Лека атлетика Добромир Карамаринов Асен Христов
