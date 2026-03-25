Въпреки скандалите в борбата: България с рекорд на престижен турнир

Въпреки проблемите в родната федерация по борба 63-ото издание на международния турнир "Дан Колов - Никола Петров" бележи огромен интерес от страна на състезателите. В тазгодишното издание участие са потвърдили 320 участници от 24 държави. Домакин на емблематичния туринр ще бъде "градът под тепетата" - Пловдив. Срещите ще се проведат в зала "Колодрума" от 25 до 28 март.

Ръстът на участниците, сравнено с миналата година е с цели 74%, а на държавите със 100%. Този скок в мащаба затвърждава нарастващия му престиж в международния календар на UWW. Очака се участие да вземат силни национални отбори, традиционните сили в борбата, завърщане на някои и дебят за други страни. Потвърдени са и над 80 български участници, които ще защитават България пред родна публика.

Схватките ще се проведат на три тепиха, а жребият ще бъде изтеглен на 25 март.

"Този рекордно висок брой участници е ясен знак, че "Дан Колов - Никола Петров" се утвърждава като едно от най-привлекателните международни състезания в началото на сезона. Благодарим на всички федерации, които приеха поканата ни, и каним любителите на борбата в Пловдив", заявиха още от ръководството на БФ Борба.

