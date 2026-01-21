Голям проблем: ФИДЕ заплаши България, че може да остане без отбори на Шахматната олимпиада!

България може да остане без отбори на Шахматната олимпиада в Узбекистан тази година. Това става ясно от писмо на Международната федерация по шахмат (ФИДЕ) до министъра на младежта и спорта в оставка Иван Пешев, което бе разпространено от Българската спортна федерация по шахмат (БСФШ).

От ФИДЕ са пратили писмо до министъра на младежта и спорта

📣 ФИДЕ с категорична позиция за управлението на шахмата в България Международната федерация по шахмат (ФИДЕ) изпрати... Posted by Българска спортна федерация по шахмат on Wednesday, January 21, 2026

Възможността България да бъде без свои тимове на най-голямото шахматно състезание в света е реална и е в следствие на продължаващото разделение в българския шахмат. В писмото си до министър Пешев от ФИДЕ още веднъж подчертават, че признатата от тях Българска спортна федерация по шахмат с председател гросмайстор Милен Василев и почетен председател гросмайстор Антоанета Стефанова трябва да получи лиценз, за да може да оперира нормално в България. В същото време лицензът, издаден от Министерството на младежта и спорта, е притежание на Българска федерация по шахмат 2022 (БФШ 2022).

В писмото си от ФИДЕ припомнят реда на събитията, довели до решението им да приемат за свой член БСФШ в края на 2023 година. От международната централа добавят още, че нямат намерение да работят с представители на БФШ 2022 и нейния председател Васил Антонов, както и че участието на лица от бившата федерация Българска федерация по шахмат (БФШ), изключена от ФИДЕ за тежки нарушения, прави всякакъв институционален диалог невъзможен. Подобно писмо ФИДЕ изпрати и през ноември тази година.

Темата за бъдещето на българския шахмат ще бъде разгледана на следващото заседание на Съвета на ФИДЕ, като са възможни сериозни санкции, включително недопускане на България до Шахматната олимпиада 2026 и други официални събития, ако проблемът не бъде решен. ФИДЕ подчертава, че е отворена за диалог само при пълно признаване на БСФШ като единствена легитимна федерация.

Шахматната олимпиада ще се проведе от 4 до 17 септември в град Самарканд.