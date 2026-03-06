Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

06 март 2026, 11:59 часа
Две години затвор грозят пияния турист, помел Малена Замфирова

Талантливата представителна на България в сноуборда - Малена Замфирова, е със счупена бедрена кост на две места, счупване на таза и лопатката на рамото. Сънародничката ни беше пометена от пиян турист на писта в Шплиндерув Млин на 3 март. Българката избра именно Чехия за подготовката си за стартовете от Световната купа през уикенда.

На Малена Замфирова ѝ предстои нова операция

16-годишната Замфирова първоначално бе настанена в болницата в Храдец Кралове, където й бяха извършени операции, а днес й предстои нова сложна хирургическа интервенция в специализирана клиника в Грац, Австрия.

Клиниката в Грац е една от най-добрите в света за подобни травми заедно с тази в Инсбрук, където спасиха живота на Алберт Попов след катастрофата в Зьолден.

Замфирова е била за кратко в безсъзнание, обясни говорителката на болницата в Храдец Кралове Луси Хануошова.

„Тя е със сериозни травми в гърба и долните крайници. Заради това бе докарана с хеликоптер в травматологията”, допълни Ханоушова за iDnes.cz.

Чешките власти вече започнаха разследване по случая, като пияният турист е пред угрозата до лежи две години в затвор за нанасяне на тежка телесна повреда.

