БФБорба покани на среща Семен Новиков, Кирил Милов и останалите състезатели на ЦСКА

06 март 2026, 11:15 часа 266 прочитания 0 коментара

Ръководството на Българска федерация по борба (БФ Борба) изпрати покани до Семен Новиков, Кирил Милов и всички състезатели на СК ЦСКА за среща, след като двамата заявиха готовност за диалог по време на протеста пред Министерството на младежта и спорта (ММС) в сряда.

„Според позицията на БФ Борба, най-добрите решения за успешното и устойчиво бъдеще на българската борба се намират около масата за разговори“, пишат от федерацията в официално изявление.

Недоволството на олимпийския шампион Новиков, европейския първенец Милов и на състезателите на ЦСКА е продиктувано от това, че те искат да тренират с клубния си наставник Сослан Фарниев, а не с националните селекционери. Самият Милов заяви пред медиите по време на протеста, че начинът на подготовка на един спортист не е адекватна причина за изваждането му националния отбор. Той и останалите борци на ЦСКА не участваха на Световното първенство в Загреб, но при успешни преговори могат да се завърнат в отбора за еврошампионата в Тирана.

От федерацията излязоха с дълга позиция 

В писмото си БФ Борба се обръща към Новиков, Милов и всички национални състезатели от СК ЦСКА.

„Запознахме се с изразената от Вас на 4 март 2026 пред медиите позиция и заявеното желание за диалог с ръководството на Българската федерация по борба относно подготовката и участието на елитните български състезатели в националните отбори“.

Станка Златева

„Българската федерация по борба винаги е била отворена за разговор по всички въпроси, свързани с развитието на нашия спорт и условията за подготовка на националните състезатели. В този дух Ви отправяме покана за среща в централата на федерацията в удобно за Вас време, на която спокойно и професионално да бъдат обсъдени всички поставени от Вас теми“.

„Ръководството на федерацията се отнася с уважение към труда, усилията и постиженията на всеки български състезател, който със своето представяне защитава авторитета и традициите на българската борба на олимпийски игри, световни и европейски първенства. Именно затова сме убедени, че решенията, свързани с тяхната подготовка и състезателна реализация, следва да бъдат търсени чрез пряк диалог и институционален разговор“.

„Убедени сме, че въпросите, свързани с бъдещето на българските национални състезатели, заслужават да бъдат обсъждани в професионален и конструктивен формат, а не чрез публични противопоставяния. Вярваме, че най-добрите решения за българската борба се намират около масата за разговори“.

Кирил Милов

„До момента представители на федерацията нееднократно са изразявали готовност за подобни срещи и обсъждания. Нашето разбиране винаги е било, че интересът на състезателите и развитието на българската борба трябва да стоят над всички останали съображения“.

„Същевременно сме убедени, че устойчивото развитие на спорта изисква всички участници в него – федерация, клубове и състезатели – да действат в рамките на установените правила и в дух на взаимно уважение, така че българската борба да остане обединена около своята основна цел – успехите на българските състезатели на международния тепих. Надяваме се, че в името на бъдещето на българската борба ще приемете поканата ни за среща и ще продължим разговора в конструктивна и отговорна атмосфера“, гласи писмото до националите от ЦСКА.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
