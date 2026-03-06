Войната в Украйна:

Исторически скок за България: Зографски с подиум в Лахти

06 март 2026, 17:39 часа 297 прочитания 0 коментара
Владимир Зографски постигна исторически успех за българските зимни спортове, след като за първи път в кариерата си се качи на подиума в старт от Световната купа по ски скокове. Българинът завърши трети в надпреварата в Лахти, Финландия. Първоначално Зографски даде четвърти резултат, но след края на състезанието настъпи промяна в класирането. Победителят Домен Превц от Словения беше дисквалифициран, след като се установи, че ските му са били с един сантиметър по-дълги от позволеното.

Преди санкцията словенецът беше направил скок от 129 метра и бе събрал 138,8 точки. След дисквалификацията победата отиде при германеца Филип Раймунд, който записа опит от 122,5 метра и събра 129,3 точки. Второто място зае австриецът Даниел Чофених със скок от 124,5 метра и 128,6 точки.

Зографски също скочи 124,5 метра, но получи по-ниски оценки за стил, което оформи крайния му сбор от 127,2 точки и третото място в класирането. Така той записа най-доброто си представяне в старт от Световната купа до момента. Досегашното му върхово класиране беше четвъртото място в Рука, Финландия, в началото на сезона – на 29 ноември. 

Зад българина в класирането останаха състезатели като швейцареца Грегор Дешванден, финландеца Анти Аалто и японеца Рьою Кобаяши.

Състезанието в Лахти се проведе без квалификация и само с един състезателен опит, като участие взеха общо 67 скачачи. Програмата във финландския град продължава с още един индивидуален старт в събота, а в неделя предстои и отборна надпревара. 

 

Кристин Попова
