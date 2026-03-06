Обрат: Блъсналият Малена Замфирова не бил пиян, българката остава в тежко състояние

16-годишната надежда на българския сноуборд Малена Замфирова остава в тежко състояние, заради което насрочената за днес операция е била отложена за понеделник, съобщава bTV. Тя се намира в клиника в австрийския град Грац с фрактури на бедрената кост, както и на таза и лопатката на рамото. Нейното състояние не позволява да се проведе операцията за стабилизиране на бедрената кост, като се очаква сложната интервенция да бъде извършена в понеделник.

Тежкото състояние на Малена Замфирова не позволява да бъде оперирана

Припомняме, че Малена Замфирова бе ударена в гръб от безконтролно спускащ се скиор на 3 март по време на свободна тренировка за Световната купа в Чехия. Първоначалните информации бяха, че скиорът, ударил Малена, е бил под въздействието на алкохол. Сега обаче се появиха информации от чешката полиция, че въпросният скиор не е бил пиян. Това съобщи говорителката на полицията в Чехия Шарка Пижлова, цитирана от sport.aktualne.cz.

Още: Две години затвор грозят пияния турист, помел Малена Замфирова

Мъжът, блъснал Замфирова, не бил под въздействието на алкохол

Спасителите, които са се намесили при инцидента, също не са забелязали дали мъжът е в нетрезво състояние, но и фокусът им е бил насочен изцяло върху това да помогнат на пострадалите. Малена бе откарана с хеликоптер до болница, тъй като спасителите на терен са преценили, че нейното състояние налага това.

Малена Замфирова е само на 16 години, но вече има три подиума за Световната купа, включително миналата неделя, когато спечели бронз в Криница, Полша. Тя участва и на Зимните олимпийски игри 2026 в Милано/Кортина, но отпадна на 1/8-финалите.

Още: Ясно е какви са травмите на Малена Замфирова: има 4 счупвания, предстои ѝ сложна операция