Страхотен Георги Джоргов спечели титлата в масовия старт на Световното по биатлон

Българинът Георги Джоргов спечели световната титла в масовия старт на 12 км, с което заслужи втори медал на Световното първенство по биатлон за юноши и девойки в Арбер, Германия. Преди седмица той стана бронзов медалист в индивидуалната надпревара на 12.5 километра.

Това е втори медал за родния талант

🇧🇬 Исторически успех за българския биатлон! 🥇 Георги Джоргов спечели титлата в масовия старт на 12 км при юношите до 19... Posted by Министерство на младежта и спорта on Friday, March 6, 2026

Джоргов пропусна една мишена в стрелбата и завърши с време 36:16.4 минути, изпреварвайки Рихардс Лозберс с 10.8 секунди. Латвиецът бе победител пред украинеца Тарас Тарасюк и Джоргов в индивидуалната дисциплина на 12.5 километра, но днес допусна седем грешки в стрелбата и остана втори. За него това е трето отличие, след като бе сребърен медалист и в спринта на 7.5 км.

Третото място остана за финландеца Туомас Латвалахти, който направи три грешки в стрелбата и завърши с 16 секунди зад 18-годишния българин.

На световните финали в дисциплината се включват 60 състезатели, а днес трима не финишираха. Един от тях е дисквалифицираният българин Николай Николов, който допусна 12 грешки в стрелбата.

Световното първенство за юноши и девойки до 19 и до 21 години в Арбер започна на 25 февруари и ще завърши на 8 март, като утре е последната дисциплина при момчетата - щафета 3 по 7.5 км.

ОЩЕ: Уникална Лора Христова записа ново рекордно класиране и си заслужи солидна премия