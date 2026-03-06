Спорт:

Страхотен Георги Джоргов спечели титлата в масовия старт на Световното по биатлон

06 март 2026, 17:03 часа 167 прочитания 0 коментара
Страхотен Георги Джоргов спечели титлата в масовия старт на Световното по биатлон

Българинът Георги Джоргов спечели световната титла в масовия старт на 12 км, с което заслужи втори медал на Световното първенство по биатлон за юноши и девойки в Арбер, Германия. Преди седмица той стана бронзов медалист в индивидуалната надпревара на 12.5 километра.

Това е втори медал за родния талант

🇧🇬 Исторически успех за българския биатлон! 🥇 Георги Джоргов спечели титлата в масовия старт на 12 км при юношите до 19...

Posted by Министерство на младежта и спорта on Friday, March 6, 2026

Джоргов пропусна една мишена в стрелбата и завърши с време 36:16.4 минути, изпреварвайки Рихардс Лозберс с 10.8 секунди. Латвиецът бе победител пред украинеца Тарас Тарасюк и Джоргов в индивидуалната дисциплина на 12.5 километра, но днес допусна седем грешки в стрелбата и остана втори. За него това е трето отличие, след като бе сребърен медалист и в спринта на 7.5 км.

Третото място остана за финландеца Туомас Латвалахти, който направи три грешки в стрелбата и завърши с 16 секунди зад 18-годишния българин.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

На световните финали в дисциплината се включват 60 състезатели, а днес трима не финишираха. Един от тях е дисквалифицираният българин Николай Николов, който допусна 12 грешки в стрелбата.

Световното първенство за юноши и девойки до 19 и до 21 години в Арбер започна на 25 февруари и ще завърши на 8 март, като утре е последната дисциплина при момчетата - щафета 3 по 7.5 км.

ОЩЕ: Уникална Лора Христова записа ново рекордно класиране и си заслужи солидна премия

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Биатлон световно първенство по биатлон
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес