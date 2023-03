Ангелът-пазител на Шумахер, който от 10 години живее като затворник

Корина прави всичко по силите си, за да гарантира спокойствието на Шумахер, като същевременно се грижи за семейството, докато съпругът ѝ се възстановява. Тези нейни усилия обаче са я превърнали в затворник в собствения ѝ дом. Това разказа в интервю Еди Джордан, който даде път на легендарния германец във Формула 1.

„Напълно я разбирам. Това е кошмарна ситуация за Корина и Мик. Мина почти цяло десетилетие, в което Корина не може да отиде на обяд, на парти или каквото и да е. Тя е като затворник. Всеки иска да я пита как е Михаел, а тя едва ли желае да ѝ се напомня всяка минута за инцидента“.

„Запазването на личното пространство е от изключително значение в спорта и бизнеса. Корина е наложила строги правила. Познавам я много добре, доста преди да се запознаят с Михаел. Още в първите дни след инцидента направих опит да го видя, но Корина ми отказа и беше права, тъй като много хора искаха да го посетят“, обясни Джордан.

F1: 'Horrific': Michael Schumacher's wife 'like a prisoner' according to Eddie Jordan - Wide World of Sports https://t.co/VTfbjl9YvG