Призоваха за смяна на президента на родните щанги, Карлос Насар застава зад един от кандидатите

Напрежението в Българската федерация по вдигане на тежести продължава да расте. Наскоро олимпийският шампион от Москва 1980 Асен Златев, който понастоящем е част от УС на централата, излезе с отворено писмо, в което алармира за сериозни финансови проблеми. Той разкри, че липсва яснота около разходите на централата, но за сметка на това се изискват още средства от Министерството на младежта и спорта.

От УС призоваха за нови президентски избори

Сега друг член на УС изрази недоволството си от работата на президента Стефан Ботев. Николай Ценков разкри в интервю пред bTV, че Ботев управлява еднолично и не се отчита пред ръководния орган. Ценков призова за провеждането на нови избори, на които самият той ще се кандидатира за президентския пост. Като бивш президент на клуб Старт Червен бряг, в който тренира Карлос Насар, Ценков вярва, че има подкрепата на олимпийския шампион от Париж 2024, който е една от най-влиятелните личности в родните щанги.

"На Управителен съвет имаме точка за отчетност. Не ни се дава отчет. Не знаем какво се случва, не знаем как се изразходвани финансите. Не знаем какво се плаща, колко струва лагерът, колко хора са били на лагер. Нищо не знае, Управителен съвет нищо не знае", сподели Ценков пред bTV. "Не мога да ви кажа колко има в сметката, единствено сме получили движение по сметки. Там видяхме. Самоуправство в тази федерация има в лицето на президента. Той говори за саботаж и манипулира общественото мнение за един протокол, че сме отказали да подпишем. Управителен съвет, който не се е състоял. Нямаме покани за него, а разбрахме, че сме били направили подобен Управителен съвет... на имейла."

"Абсолютно самоуправство от страна на Стефан Ботев"

"Нямаме нищо против Стефан Ботев. И аз не знам защо така представя нещата. Ние имаме против това как ръководи той федерацията. Той не се съобразява с нищо и с никой. На Общото събрание на 16 май приехме промени в Устава, които да бъдат вписани. Да ограничат самоуправството на всеки един бъдещ президент. Ръководен орган на федерацията трябва да е Управителният съвет. Той отказва да впише решенията на 16 май открито. Кореспонденцията не е прекъсната от Управителния съвет към Стефан Ботев, а - е обратното. Това е парадоксът.

Писма му пишем по куриерските фирми, отказва да ги приеме. С питане да ни даде документи. Поне документи да ни даде. Аз му предлагам да се явим цялостно на избори – за нов президент, генерален секретар и Управителен съвет. Нови избори да направим. Резервен план нямаме", каза още Ценков, след което отправи молба към основния спонсор (бел. ред - Делян Пеевски) да не се оттегля от федерацията. "Ние няма да го подведем. Ние не сме отишли да работим против федерацията. Г-н Стефан Ботев, когато ни събира в Стара Загора да ни агитира, той каза много думи – честност, прозрачност, комуникация, загриженост, нищо такова няма... Абсолютно самоуправство."

"Независимо какво ще изберат. Аз ще се кандидатирам за президент на федерацията и ще поема тази отговорност. Гарантирам, че всичко ще бъде, както трябва. Имам подкрепата на Карлос Насар, говорили сме не един път. Да, той ще е до мен и аз ще съм до него, ще бъда и до всички останали", категоричен е Ценков.

