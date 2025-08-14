Ла Лига взе важно решение за Барселона дни преди старта на новия сезон

Барселона получи разрешение да картотекира Жоан Гарсия като резервен вратар, след като контузията на гърба на Марк-Андре Тер Щеген беше определена за "дългосрочна", предава ДПА.

Германският национал Тер Щеген имаше спор с клуба относно травмата, твърдейки, че ще отсъства само три месеца след операцията.

Правилата на Ла Лига гласят, че играч трябва да не играе поне четири месеца, за да се счита за дългосрочно отсъстващ, което би позволило на Барселона да не изплаща част от заплатата му.

Ла Лига се съгласи, че контузията на 33-годишния Тер Щеген отговаря на тези критерии, така че "каталунците" ще се опитат да картотекират бившия вратар на Еспаньол Гарсия навреме за първия мач от новия сезон срещу Майорка в събота.

"Барселона обявява, че медицинската комисия на Ла Лига е постановила, че контузията на вратаря Марк-Андре Тер Щеген отговаря на критериите за дългосрочна, установени от действащите разпоредби. Утре клубът ще пристъпи към незабавното официално регистриране на играча Жоан Гарсия", се казва в изявление на клуба. / БТА

