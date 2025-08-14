Войната в Украйна:

Бивш 1/2-финалист в Ню Йорк се отказа от участието си на последния турнир от Големия шлем за годината

14 август 2025, 20:27 часа 247 прочитания 0 коментара
Бивш 1/2-финалист в Ню Йорк се отказа от участието си на последния турнир от Големия шлем за годината

Италианският тенисист Матео Беретини официално отказа участие на Откритото първенство на САЩ по тенис, което започва та 24 август, съобщи вестник "Гадзета дело Спорт". На неговото място в схемата на турнира от Големия шлем ще влезе представителя на домакините Брендън Холт. Беретини е 1/2-финалист в Ню Йорк от 2019, като има и загубен финал на "Уимбълдън" две години по-късно.

Беретини пропуска още един турнир

Беретини участва за последно на "Уимбълдън", където е елиминиран в първия кръг от поляка Камил Майхшак. Преди това римлянинът участва на Откритото първенство на Рим. "След турнира в Рим прекарах трудни седмици, имах толкова трудни моменти, че трябваше да реша какво ще правя. Уморен съм да се боря постоянно с нещо. Имам нужда да обмисля какво ще правя в бъдеще, защото да бъда по такъв начин на корта не е нещо, което искам", коментира Беретини, който стигна до номер 6 в света в началото на 2022 година. / БТА

ОЩЕ: На 45 години - легенда в тениса ще играе на US Open 2025!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
US open Матео Беретини
Още от Тенис
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес