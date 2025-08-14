Бивш играч на Левски, спряган за ЦСКА, си намери нов отбор, но може да не играе скоро

Българският национал Алекс Петков, който бе спряган за трансфер в ЦСКА, си намери нов отбор. Бившият играч на Левски ще продължи кариерата си в гръцкия Кифисия. Родният бранител подписа договор за три години с новака в местния елит. За последно той игра за Шльонск Вроцлав, с който изпадна от Екстракласата на Полша през миналия сезон. Часове, след като трансферът му в Кифисия стана факт, се развихри огромен скандал.

Сериозно проблеми за Петков след трансфера му в Гърция

Малко след официалното потвърждение за трансфер на Петков в Гърция, от Шльонск Вроцлав излязоха с официална позиция, в която разкриха проблем. Полският клуб уведоми, че играчът е разтрогнал договора си по вина на клуба - нещо, за което не е имал основание, и ако подпише договор с нов отбор, което вече се случи, ще иска спиране на правата му и забрана за трансфери на новия му клуб.

Според информацията, публикувана в сайта на Шльонск, Петков е посочил като основна причина за разтрогването на договора му това, че "неправомерно е изваден от тренировките на първия отбор и мачове на тима без сериозна спортна или дисциплинарна причина". Клубът обаче отрече този довод, заявявайки, че Петков е започнал нормално подготвителен лагер и е участвал във всички тренировки на тима, като в същото време е бил в контакт със спортния директор във връзка с възможен трансфер.

От клуба също така съобщават, че са отхвърлили оферта от чуждестранен клуб, тъй като не е била на адекватна стойност спрямо качествата и цената на играча. Това решение не се понравило на Петков, който е разтрогнал договора си с посочените вече доводи. "Имайки предвид гореизложеното, бихме искали да ви информираме, че ако Алекс Петков подпише спортен договор с нови клуб, Шльонск Вроцлав ще предяви иск срещу играча и новия клуб, като солидарно отговорни лица, за изплащане на обезщетение в размер, равен на клаузата за откупуване, включена в договора на играча. Клубът ще поиска и дисквалификация на играча и забрана за трансфер в новия клуб в максималната възможна и допустима от закона степен", написаха от полския клуб.

