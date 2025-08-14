След инцидент: Възстановиха движението в тунел "Железница" на "Струма"

Възстановено е движението в тунел "Железница" на автомагистрала "Струма" в посока Кулата, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура".

Поради инцидент с моторист движението в тунела в посока Кулата се осъществяваше в изпреварващата лента. От полицията в Благоевград съобщиха, че причината е самокатастрофирал моторист, предаде БТА.

