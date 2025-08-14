ЕС няма да облекчава санкциите срещу Русия, даже напротив

Европейският съюз няма да отмени или отслаби санкциите, наложени на Русия, а вместо това подготвя нов, 19-и пакет от наказателни мерки, който може да бъде приет още през септември тази година. Това заяви в четвъртък, 14 август, заместник-говорителят на Европейската комисия Ариана Подеста. Планът на изпълнителния орган на ЕС е да се увеличи още повече натискът върху Москва. "Нека бъда абсолютно ясна. Европа ще продължи да оказва натиск върху Русия. Вече приехме 18 пакета от санкции и работим по 19-ия", каза Подеста.

Тя изрази надежда, че ЕС ще успее да приеме 19-ия пакет от санкции срещу Русия още следващия месец.

Натискът няма да спира

"Знаем, че санкциите действат и ще продължим да оказваме натиск върху Русия. Всичко останало е чиста спекулация. Реалността е, че Европа продължава да оказва пълен натиск върху Русия", подчерта отново говорителката.

Двама европейски служители и дипломати от четири държави, работещи в Брюксел и запознати с процесите, свързани с въвеждането и прилагането на санкциите, са потвърдили пред "Европейска правда", че в момента не се водят дискусии за отслабване или отмяна на санкциите, дори на техническо ниво. "Този въпрос не е на дневен ред в момента. Напротив, работи се за увеличаване на санкционния натиск върху Русия и нейната икономика, за да се намали способността ѝ да води война срещу Украйна. Обсъжда се нов, 19-и пакет от санкции", гласи потвърждението.

Западната преса съобщи за евентуално облекчаване на санкциите

По-рано в западните медии се появи информация, че съюзниците на Украйна вече обмислят облекчаване на санкциите срещу Руската федерация в случай на прекратяване на огъня в Украйна. Това съобщи например Sky News, позовавайки се на източници, близки до председателството на Съвета на ЕС. В настоящия шестмесечен период - от 1 юли до 31 декември 2025 г. - Дания е ротационен председател на Съвета, а Копенхаген е един от важните партньори на Киев.

САЩ също така заявяват, че президентът Доналд Тръмп ще използва темата за санкциите по време на срещата си с диктатора Владимир Путин в Аляска на 15 август.