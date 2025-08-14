Всички са в лошо състояние: Украйна си върна още 84 пленници (СНИМКИ)

Нова размяна на военнопленници е осъществена днес между Украйна и Русия. Според украинския Координационен щаб за третиране на военнопленниците у дома са се върнали 33 украински военни и 51 цивилни украинци. Особеното на днешната размяна е, че са били освободени от плен едновременно и военни, и цивилни лица, които са били задържани в окупираните от руските сили територии още преди пълномащабното нахлуване и незаконно осъдени на дълги присъди - от 10 до 18 години затвор. Един от освободените е прекарал 4013 дни в плен - той е бил задържан в Донецка област още през 2014 г.

В нарочно съобщение украинският президент Володимир Зеленски заяви, че почти всички завърнали се се нуждаят от медицински грижи и сериозна рехабилитация.

Сред завърналите се има и бойци, защитавали Мариупол.