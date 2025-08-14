Войната в Украйна:

Синият поход в Европа продължава! Левски се доближи на крачка от влизане в Лигата на конференциите

14 август 2025, 20:54 часа 448 прочитания 0 коментара
Българският футболен гранд Левски се класира за плейофите на Лигата на конференциите, след като отстрани азербайджанския Сабах. След като спечелиха първия мач на "Герена" с 1:0, в реванша "сините" постигнаха нова победа с 2:0 като гост. Попаденията отбелязаха две от новите попълнения Радослав Кирилов и Мазир Сула. Така с общ резултат 3:0 Левски продължава напред и очаква победителя от срещата АЗ Алкмаар - Вадуц.

Левски отстрани Сабах

Хулио Веласкес заложи на Борислав Рупанов сред стартовите 11, след като в първия мач вкара победния гол за "сините". Младокът влезе на мястото на контузения Мустафа Сангаре. Сабах опита да упражни натиск в началните минути, но без резултат. Азербайджанският тим не успя да създаде нищо опасно пред противниковата врата.

В края на полувремето Левски успя да открие резултата. След заучено статично положение Майкон получи на фланга и подаде по земя в наказателното поле към Радослав Кирилов, който засече топката и я прати в мрежата на Сабах. В началото на второто полувреме Борислав Рупанов стреля опасно от дистанция, но топката профуча покрай страничния стълб.

В следващите минути Сабах продължи да среща трудности да организира нещо опасно в атака, докато Левски играеше с настроение. Едва в 78-ата минута азербайджанците се доближиха до гол пред вратата на Светослав Вуцов, след като Павол Шафранко получи подаване на много изгодна позиция в наказателното поле, но не насочи добре топката и изкара удара си в аут.

В 87-ата минута Левски вкара и второ попадение, за да сложи точка на спора. Карлос Охене намери Мазир Сула, който успя да се разпише за 2:0. Така Левски отново запази "суха мрежа" в редовните 90 минути на евротурнирите този сезон. В плейофите на Лигата на конференциите Левски ще се изправи срещу АЗ Алкмаар или Вадуц.

