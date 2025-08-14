Луда радост пред "Герена" при гола на Ради Кирилов срещу Сабах (ВИДЕО)

Попадението на Радослав Кирилов срещу Сабах накара стотици фенове да празнуват пред Сектор "А" на стадион "Георги Аспарухов". Левски реши да постави видеостена на "Герена" за гостуващите мачове, а тази идея привлече интереса на много привърженици.

В социалните мрежи качиха видео от момента, в който Радослав Кирилов отбеляза за Левски срещу Сабах. Привържениците на "сините" ликуваха заедно под открито небе, макар и срещата да се играе далеч от стадион "Георги Аспарухов".

Ако Левски отстрани Сабах, тимът ще се класира за плейофите в Лигата на конференциите. При отстраняване и на следващия си съперник, "сините" ще влязат в основната фаза на третия по сила турнир на УЕФА.