Луда радост пред "Герена" при гола на Ради Кирилов срещу Сабах (ВИДЕО)

14 август 2025, 20:28 часа 345 прочитания 0 коментара
Попадението на Радослав Кирилов срещу Сабах накара стотици фенове да празнуват пред Сектор "А" на стадион "Георги Аспарухов". Левски реши да постави видеостена на "Герена" за гостуващите мачове, а тази идея привлече интереса на много привърженици.

В социалните мрежи качиха видео от момента, в който Радослав Кирилов отбеляза за Левски срещу Сабах. Привържениците на "сините" ликуваха заедно под открито небе, макар и срещата да се играе далеч от стадион "Георги Аспарухов".

Ако Левски отстрани Сабах, тимът ще се класира за плейофите в Лигата на конференциите. При отстраняване и на следващия си съперник, "сините" ще влязат в основната фаза на третия по сила турнир на УЕФА.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
