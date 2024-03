Никола Цолов направи силно каране, но се размина с първа победа във Формула 3

Никола Цолов стартира от втора позиция зад съотборника си в APT Лорънс ван Хьопен. Българинът направи много силен старт и още след първия завой излезе начело на колоната. В следващите обиколки той направи няколко успешни защити срещу Ван Хьопен.

LAP 4 / 19



Laurens Van Hoepen goes up the inside of his @ARTGP team mate into turn one, but @NikolaTsolov gets back up the inside going in turn four to reclaim the position 👊



GREAT RACING! 🙌#BahrainGP #F3 pic.twitter.com/Zh4SyyNC62