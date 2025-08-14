"Не са много хората, които могат да посегнат на "Наглите": Журналист за изчезването на трима от бандата

Не са много хората, които могат да посегнат на "Наглите", броят им се на пръстите на едната ръка. Това са трима души, и то не кои да е, които изчезват, както навремето много хора са изчезвали безследно. Само Интерпол търсят над 140 души с жълта бюлетина, които не са извършили престъпление, просто ги няма. Но да изчезнат наведнъж трима души, и то бандити от калибъра на Йожи, Културиста и Релето, е много странно обстоятелство.

Това коментира журналистът Кирил Борисов от "24 часа" по повод изчезването на Прокопи Прокопиев-Културиста, Ивайло Евтимов-Йожи и Даниел Димитров - Данчо Релето, членове на бандата за отвличания "Наглите" в ефира на Нова телевизия.

ОЩЕ: Трима от "Наглите" са в неизвестност, полицията ги издирва

Какво може да се е случило?

"Най-вероятно са загазили в някое актуално престъпление или става въпрос за отвличане на вниманието или насочване на вниманието в някаква посока с тяхно участие", предполага Борисов за тяхното изчезване.

Журналистът обясни, че има опити да бъде насочено вниманието към един случай от Пловдив, с едни изчезнали 160 кг кокаин. "Там бяха задържани братята Лебешковски, които бяха съдени с групата на "Наглите", но ги оправдаха. Осъдиха ги за оръжие, условно. Те пък осъдиха прокуратурата. Тях ги арестуваха през март за ново отвличането на 2 души, които е трябвало да пазят 160 кг кокаин, които са изчезнали. Възможно е да са ги отвлекли, възможно е да са им помогнали да избягат на тези двама души, които не са опазили кокаина. 160 кг е за около 70 милиона лева", заяви той.

"Нищо не предвещаваше завръщането на тази легендарна група за отвличания на криминалния фронт, но ето, че се случи", коментира още журналистът.

ОЩЕ: Арестуваха двама братя от групата на "Наглите" за нови отвличания, намесен е кокаин

По думите му на различни места са намерени автомобилите на Релето и Прокопи, като по-късно става ясно, че го няма и Ивайло Евтимов-Йожи. "Йожи е един от най-мистериозните членове на бандата на "Наглите". Винаги е бил прикрит, не е говорил с медии, винаги е криел лицето си. В последните години, след като излезе от затвора, е пробил в професионалния покер, явно е имал достатъчно време в затвора да тренира уменията си. Вече не се крие в неговите среди на професионалните покер играчи", обясни Борисов.

За Прокопи има информация, че се занимава с частен бизнес, Релето е автокрадец, след като пускат от затвора, няколко пъти е задържан с крадени автомобили.

"Навремето, когато се разри тази банда за отвличания, беше много учудващо как едни грабители и автокрадци организират такава група, която действа 3 години. Те са били всички по затворите, добре известни на полицията и 3 г. не могат да ги хванат. Имаше спекулации, че имали шапка, чадър", обясни той.