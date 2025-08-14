Българската музикална асоциация: Промените в учебните планове на МОН застрашават културата в България

Българската музикална асоциация (БМА) - най-голямата представителна организация на професионалните музиканти-изпълнители в България, изразява своята категорична загриженост по повод публикуваното на 23 юли 2025 г. предложение на Министерството на образованието и науката за промени в учебните планове. Това се казва в официална позиция на БМА, изпратена до медиите. Предвиденото увеличаване на броя на общообразователните часове за сметка на намаляване на избираемите, заложени в раздел Б на учебната програма, застрашава пряко качеството на професионалното обучение в училищата по изкуства. Още сега часовете за специализирана подготовка са крайно недостатъчни за покриване на изискванията на учебните програми и Държавните образователни стандарти (ДОС) за професиите в областта на изкуствата.

В позицията на БМА с казва още, че тази промяна ще доведе до свръхнатоварване на учениците с дисциплини, които нямат пряка връзка с избраната от тях професионална подготовка, и ще демотивира младите хора да изберат музикална или артистична кариера.

Снимка: БГНЕС

В дългосрочен план се очаква спад в броя на желаещите да се обучават в музикалните академии, а това неминуемо ще доведе до недостиг на квалифицирани кадри за музикалните формации в страната, сигнализират от Българска музикална асоциация. Негативният ефект ще засегне и преподавателите - намаленият хорариум по специализирани предмети може да доведе до съкращаване на висококвалифицирани кадри, чието място трудно би могло да бъде запълнено. Така ще се нанесат трайни щети върху цялата културна екосистема в България.

Призив от БМА

От Българската музикална асоциация призовават предложението за промени да бъде отхвърлено в сегашния му вид или да бъде изготвен вариант, съобразен със спецификата и нуждите на професионалните училища по изкуства. Според БМА е необходим балансиран подход между общообразователните и специализираните учебни часове, отразен в отделна таблица за рамковите учебни планове.

Становището на БМА е изпратено официално и до Министерството на образованието и науката, и до Министерството на културата. Българската музикална асоциация заявява готовност да участва активно във всички обсъждания и инициативи, свързани с развитието на професионалното музикално образование в страната, и очаква диалог с институциите за намиране на най-доброто решение.

