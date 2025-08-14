Основна трансферна цел на ЦСКА с тежка контузия, „червените“ се отказват от сделката?

Една от основните трансферни цели на ЦСКА е получил тежка контузия, а това ще принуди българския гранд да се откаже от евентуалната сделка за правата му. Става въпрос за 22-годишното алжирско крило на втородивизионния френски Клермон Фуут Майдин Дуан. Както е известно, „армейците“ отдавна следят фланговия футболист като дори изпратиха оферта за него на стойност 1 милион евро. Предложението бе отхвърлено от шефовете на френския клуб, но се очакваше „червените“ да завишат финансовите параметри по сделката и да пратят нова оферта.

Майдин Дуан е със съмнения за скъсана кръстна връзка

На този етап обаче от ЦСКА не възнамеряват да пращат нова оферта за правата на Майдин Дуан. Причината е, че крилото е получил контузия по време на първия мач от новия сезон в Лига 2 срещу Дюнкерк. Според информация на френското издание „Lamontagne.fr” алжирецът е скъсал кръстна връзка на дясното коляно. Диагнозата все още не е потвърдена като тези дни Дуан ще мине обстойни медицински прегледи и ще се подложи на ядрено-магнитен резонанс, за да стане ясно каква точно е контузията.

Football | Ligue 2 : l'attaquant du @ClermontFoot Maïdine Douane toujours dans l'expectative

▶️https://t.co/Fr7QKv7ou8 pic.twitter.com/hSHRF6MJKX — La Montagne Sports (@LaMontagne_TDS) August 13, 2025

Крилото ще се възстановява поне шест месеца

Ако опасенията на всички в Клермон се потвърдят, то Майдин Дуан ще трябва да се подложи на операция и ще отсъства от терените поне шест месеца. Това пък ще принуди ръководството на ЦСКА да се насочи към други флангови футболист, който да опита да привлече до края на летния трансферен прозорец. До момента „армейците“ взеха петима нови играчи – Теодор Иванов, Давид Сегер, Давид Пастор, Кевин Додай и Леандро Годой.

