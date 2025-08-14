45 млн. евро откупи поискаха „Наглите“: Цветанов припомни как бе разбита групата

Най-важното нещо в цялата дейност на МВР по неутрализирането на групата за отвличания „Наглите", е всички нейни членове да бъдат приведени в известност. Когато това не е направено, се стига до сегашното изчезване на Прокопи Прокопиев-Културиста, Ивайло Евтимов-Йожи и Даниел Димитров - Данчо Релето. Това каза пред bTV Цветан Цветанов, по чието време като министър на вътрешните работи групата бе заловена.

„45 млн. евро откупи бяха поискали „Наглите“. През 2007-2009 г. извършиха общо 19 отвличания. Те бяха заловени благодарение на един от периферията на тази група, който го търсил, за да даде информация. Аз бях предпазлив, защото не е работа на министъра на вътрешните работи да прави такива оперативни действия. Но той настояваше, защото нямал никакво доверие на друг. По-късно той стана защитен свидетел. Но той ни посочи къщата, в която бе отведен първият отвлечен", припомни Цветанов. Според него МВР трябва винаги да има реална представа какво прави всеки криминално проявен, именно затова се правят файловете на Интерпол – защото тези хора правят престъпления и навън.

Той предположи, че съдбата на тримата изчезнали ще е същата като на други членове на „Наглите", чиито трупове бяха открити на Плана. „Трябва да се държи под око и периферията на групата, защото това дава ценна информация. Министърът на вътрешните работи също трябва да върши работата си", каза още Цветанов.

