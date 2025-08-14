Войната в Украйна:

"България не трябва да върви по гръцкия сценарий": Симеон Караколев за шарката по овцете

14 август 2025, 08:28 часа 157 прочитания 0 коментара
"Това са животни, които вървят през Гърция, тъй като там от една година се борят с това заболяване. Не са успели, това е лошият факт. Не трябва да вървим по гръцкия сценарий", каза в сутрешния блок на БНТ председателят на Националанат овцевъдна асоциация Симеон Караколев във връзка с шарката по овцете и козите. Той обърна внимание и че Гърция не ваксинира, защото не иска да загуби пазара на фета, от който печели много.

"Пожарът гори и ние трябва да се фокусираме в момента как ще бъде изгасен с минимални щети. Това коментирахме вчера - тук държавата вече закъснява да изготви ваксинационен план. Ако наистина трябва все още това заболвяване е локализирано в област Пловдив, значи трябва да се направи около област Пловдив. Загубихме над 3 седмици", каза още Караколев. 

Какви щети ще понесе България?

Той уточни, че данъкоплатецът до момента е извадил или вече е извадила около 15 млн. лв. за обезщетение на фермери и изчистване. По думите му обаче вчера се констатира, че огнища с евтанизирани животни още стоят непочистени.

"Проблемът е, че ще излезем от едни пазари, на които се борим да стоим десетилетия. Една забрана за износ - минималните срокове са 4-5 години", отбеляза Владислав Михайлов от Националната асоциация на млекопреработвателите. 

Той заяви, че основният ни конкурент на тези пазари са гърците и ще им направим огромен подарък. 

Двамата представители на сектора са категорични, че има пропуски в работата на БАБХ и че мерките са закъснели. ОЩЕ: Шарка и син език: Сериозни проблеми за животновъдството в България

Деница Китанова
