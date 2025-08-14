Народните имоти като народните магазини: Чисто ново начало

Едни 4400 имота нажежиха отпускарския за политиците август. От едната страна на барикадата се бие правителството, от другата се изявява президентът. Някъде иззад кулисите се чу малко трополене, след което Пеевски се изказа в народосъобразен стил как всичко трябва първо да се закрие и после евентуално да му се даде.

Наивно би било да смятаме, че това с имотите е някаква хрумка ей-така, между другото. Намеренията са сериозни и ако се осъществят, всички ние ще сме с 4400 имота по-бедни.

И колкото и да е политическо изказването на Радев, в него има голяма доза истина. Пеевски действително има интерес от вземането на това решение. Иначе нямаше ултимативно да се прави, че иска някакни неща, като реално иска точно обратните.

Но не е Пеевски единственият проблем. Проблем са всички, които работят за неговите интереси - кабинет, БСП и всякакви други партньори.

Та тези народни имоти, досущ като народните магазини, са си един вид ново начало. С грижа към хората - максимално упорито натрапвана "грижа".

Каквото и да гласува Народното събрание, ние знаем какво ще се случи. Пеевски най-вероятно ще си вземе това, което смята, че му се полага. Част от замесените също ще си вземат кой каквото може.

И в крайна сметка може да се окаже, че всички корупционни практики около всички досегашни сделки са били само репетиция за това, което ни предстои да видим.

Автор: Евелина Гечева