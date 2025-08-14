Учените ликуват: Спасиха 150 растителни и животински вида

Около 150 вида, застрашени от изчезване, са били спасени, благодарение на програма за консервация, предаде ДПА, като цитира представител на организацията Natural England. Оттам припомнят, че „времето тече“ за спиране на намаляването на биоразнообразието.

Проектът за спасяване

Обществената организация, отговорна за опазване на околната среда, е инвестирала повече от 13 милиона британски лири (около 15 милиона евро) в мащабен проект за съхраняване на застрашени растителни и животински видове. Сред тях са водна полевка и лешников сънливец, Венерина пантофка (вид орхидея) и атлантическа сьомга.

„От Корнуел (на югозапад) до Къмбрия (на запад) и Нортъмбърланд (на североизток) са реализирани 63 различни проекта, включващи 78 партньора, които са преобразили пейзажа и са помогнали за възстановяването на 150 вида, много от които са били на ръба на изчезване“, посочват от организацията.

Общо повече от 15 000 отделни животни и растения са преместени за разширяване на територията на видовете в рамките на проекта, осъществен между август 2023 г. и март 2025 г., отбелязва ДПА.

Източник: бТА