АBBА, Лейди Гага и Били Айлиш с номинации за "Грами”

АBBА е представена с I Still Have Faith In You, а Happier Than Ever на Били Айлиш също е номинирана. Дуетът Тони Бенет и Лейди Гага ще се състезава за наградата с I Get A Kick Out Of You. Сред останалите номинации са американският рапър Lil Nas X за песента му Montero, канадецът Джъстин Бийбър за Peaches. Сред другите номинирани са Оливия Родриго, рап дуото Silk Sonicи Бранди Карлайл.

64-ата церемония по връчването на наградите "Грами" ще се състои в Лос Анджелис на 31 януари. Идеята за учредяване на награда "Грами" в Съединените щати - по подобие на филмовите "Оскар"-и и телевизионните "Еми", е предложена за първи път в средата на 50-те години на миналия век, когато се избират първите кандидати за звездите на Алеята на славата в Холивуд. През 1957 г. в САЩ е основана Националната академия за звукозаписни изкуства и технологии. Академията учредява наградата "Грами" през 1958 г. (името на наградата произхожда от думата за грамофон, тъй като на победителите се връчва златен грамофон). Първата церемония "Грами" се провежда на 4 май 1959 г.