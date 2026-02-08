Спорт:

Колко почивка ни трябва, за да се възстановим след безсънна нощ: Учени дават отговора с изследване

08 февруари 2026, 21:10 часа 230 прочитания 0 коментара
Изследвания показват, че почивката и времето за релаксация не са признаци на мързел, а ключова част от възстановяването на ума. През периодите на почивка мозъкът намалява нивата на стрес, „ресетва“ невронните връзки и става по-добър в справянето с тревожността и претоварването. От друга страна, непрекъснатата заетост без почивки увеличава риска от т.нар. „бърнаут“ и проблеми с паметта. До този извод достигат учени, като изследването им е публикувано в Scientific Reports.

Лишаването от сън значително нарушава редица когнитивни и мозъчни функции, особено епизодичната памет и основната функция на хипокампуса. Въпреки това, остава спорно дали една или две нощи на пълноценен, възстановителен сън напълно възстановяват мозъчните и когнитивните функции. Затова учените използват функционална магнитно-резонансна томография (fMRI) и изследват ефектите от две последователни нощи сън или общо 20 часа време в леглото върху свързаността на хипокампуса в състояние на покой и епизодичните дефицити на паметта след една нощ пълна лишаване от сън. В проучването са взели участие 39 здрави възрастни в контролиран лабораторен протокол.

„Пълното лишаване от сън значително намали производителността на паметта в задача за разпознаване на сцени, наруши свързаността на хипокампуса с множество префронтални и мрежови региони в режим на подразбиране и наруши връзките между производителността на паметта и свързаността на хипокампуса. След подобно будуване, две нощи пълноценен сън възстановиха свързаността на хипокампуса до изходните нива, но не възстановиха напълно производителността на паметта, нито връзките и свързаността с хипокампуса. Тези открития показват, че са необходими повече от две нощи възстановителен сън, за да се възстановят напълно функцията на паметта и връзките между хипокампуса и паметта след една нощ на пълна липса на сън“, се казва в заключенията на учените.  

Елин Димитров
Мозък почивка безсъние изследване учени сън
