Криминалист: Няма логика в първото убийство, направено е твърде показно

"Подобен случай не е имало. Това убийство е необикновено, нестандартно", коментира в предаването "120 минути" по bTV криминалистът Ботьо Ботев. "Много странни неща има в самото начало. Труповете намерени пред хижата, като за показ. Хижата запалена, но не напълно изгоряла. Има признаци, по които може да се разбере, че нещо там става“, добави той.

Още: "Убиха всички. А мъртвите не говорят": Илиян Василев със свой прочит на случая в Петрохан

„Тук необичайната ситуация е, че заличаваш следите вътре, а отвън оставаш труповете на показ. Това е нелогично. Нестандартно поведение на самия извършител. Оттук много неща още в първичната оценка на инцидента е, че има нещо нелогично. Нямаме в практиката такова убийство - да оставиш труповете по този начин", коментира още криминалистът. Припомняме, че днес бяха намерени три трупа в кемпер - на Ивайло Калушев, 15-годишният Александър Макулев и Николай Златков на 22 г. край Враца, около вр. Околчица.

Още: Извънредно студио на БНТ - вариантът да става дума за убийства не се дискутира: Манол Пейков със знакова оценка

Според него би могло да има принуда, но по-логично е доброволно да са тръгнали с него. "Тръгват от първото престъпление в Петрохан. Оттам пътуват спокойно в колата с него. Единият е непълнолетен. Другият е мъж, който може да окаже съпротива. Това са необичайни, нестандартни факти. Ако е имал намерение да убие Николай и Александър след първоначалното убийство, е можело още там да ги убие, в Петрохан, за да може да се укрие по-добре, по-ефективно", заяви Ботьо Ботев.

Още: Борислав Сандов: Познавах хората от "Петрохан", не вярвам, че биха извършили злодеяние

Според криминалиста, няма данни за съпротива в първото убийство: "Самото връзване на трима мъже, които са едри, биха оказали съпротива, трудно ще се справи един човек. Трудно е да се прави оценка. Къде са застреляни, как са застреляни като последователност, не е известно дали има други изстрели", обясни той.

Още: Приятел на един от убитите край Петрохан: Той е споделял за заплахи към тях, че ще ги разстрелят

За него най-същественото е какви са резултатите от аутопсиите - как си представяте трима мъже - застрелват един, а другите чакат, освен ако не е с тяхно съгласие. Той твърди, че в криминалната практика няма стандартизация. "Действията на обекта са много странни. Онова, което е подхождал в различни сфери на държавността, би трябвало е да се обърне внимание, че нещо не е в ред. Мен ме притеснява изключително много, че той е имал афинитет към малки деца и то предимно момчета. На мен ми се струва, че пред този обект е изявена форма на агресивна педофилия", коментира още Ботев.

Още: "Стрелбата е била вътре в кемпера": Полицията с първи подробности за откритите тела над Враца