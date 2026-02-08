Любопитно:

Криминалист: Няма логика в първото убийство, направено е твърде показно

"Подобен случай не е имало. Това убийство е необикновено, нестандартно", коментира в предаването "120 минути" по bTV криминалистът Ботьо Ботев. "Много странни неща има в самото начало. Труповете намерени пред хижата, като за показ. Хижата запалена, но не напълно изгоряла. Има признаци, по които може да се разбере, че нещо там става“, добави той.

„Тук необичайната ситуация е, че заличаваш следите вътре, а отвън оставаш труповете на показ. Това е нелогично. Нестандартно поведение на самия извършител. Оттук много неща още в първичната оценка на инцидента е, че има нещо нелогично. Нямаме в практиката такова убийство - да оставиш труповете по този начин", коментира още криминалистът.  Припомняме, че днес бяха намерени три трупа в кемпер - на Ивайло Калушев, 15-годишният Александър Макулев и Николай Златков на 22 г. край Враца, около вр. Околчица.

Според него би могло да има принуда, но по-логично е доброволно да са тръгнали с него. "Тръгват от първото престъпление в Петрохан. Оттам пътуват спокойно в колата с него. Единият е непълнолетен. Другият е мъж, който може да окаже съпротива. Това са необичайни, нестандартни факти. Ако е имал намерение да убие Николай и Александър след първоначалното убийство, е можело още там да ги убие, в Петрохан, за да може да се укрие по-добре, по-ефективно", заяви Ботьо Ботев. 

Според криминалиста, няма данни за съпротива в първото убийство: "Самото връзване на трима мъже, които са едри, биха оказали съпротива, трудно ще се справи един човек. Трудно е да се прави оценка. Къде са застреляни, как са застреляни като последователност, не е известно дали има други изстрели", обясни той.

За него най-същественото е какви са резултатите от аутопсиите - как си представяте трима мъже - застрелват един, а другите чакат, освен ако не е с тяхно съгласие.  Той твърди, че в криминалната практика няма стандартизация. "Действията на обекта са много странни. Онова, което е подхождал в различни сфери на държавността, би трябвало е да се обърне внимание, че нещо не е в ред. Мен ме притеснява изключително много, че той е имал афинитет към малки деца и то предимно момчета. На мен ми се струва, че пред този обект е изявена форма на агресивна педофилия", коментира още Ботев. 

Елин Димитров
