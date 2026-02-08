Най-важните новини за деня: 8 февруари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 8 февруари 2026 г.

ТРАГЕДИЯТА "ПЕТРОХАН": ОТКРИХА МЪРТВИ ИЗДИРВАНИТЕ ИВАЙЛО КАЛУШЕВ И ДРУГИТЕ ДВАМА КРАЙ ВРАЦА

Издирваният за тримата убити мъже край Петрохан Ивайло Калушев е открит мъртъв. Заедно с него са открити мъртви и другите двама издирвани с него - дете на 15 години и 23-годишният Николай Златков, съобщиха БНТ и 24 "часа". Загиналите са открити близо до връх Околчица, като според информация на "Блиц" там е намерен кемпер с поне един труп. Сигналът е подаден тази сутрин от овчар, който обикалял в района. Още: Педофилия или религиозни ритуали в тройното убийство на Петрохан: Ето кога може да има първи резултати

"СТРЕЛБАТА Е БИЛА ВЪТРЕ В КЕМПЕРА": ПОЛИЦИЯТА С ПЪРВИ ПОДРОБНОСТИ ЗА ОТКРИТИТЕ ТЕЛА НАД ВРАЦА

„Изправени сме пред това да разследваме престъпление без аналог у нас. Открити са три простреляни тела в автомобил. Те са свързани със случая „Петрохан“, в момента колеги от ГДНП и от ОД - МВР Враца извършват оперативни действия“. Това съобщи на извънреден брифинг във Врачанския балкан директорът на ГД „Национална полиция“ главен комисар Захари Васков.

ПЕДОФИЛИЯ ИЛИ РЕЛИГИОЗНИ РИТУАЛИ В ТРОЙНОТО УБИЙСТВО НА ПЕТРОХАН: ЕТО КОГА МОЖЕ ДА ИМА ПЪРВИ РЕЗУЛТАТИ

За момента няма нова информация, която да промени предишните ми становища и версии за тройното убийство край бившата хижа "Петрохан" Официалната информация е оскъдна - има трима убити и трима души изчезнали. Това заяви бившият заместник-ректор на Академията на МВР доц. Милен Иванов пред БНР. Още: Любопитни детайли за кървавата смърт в хижа "Петрохан": Интересни, но не дават отговор за престъплението

ОТНОВО ЗАБЕЛЕЖКИ КЪМ САРАФОВ: СЕДИ СИ УДОБНО НА ПОСТА И НЕ РАЗСЛЕДВА ТЕЖКИТЕ КРИМИНАЛНИ ДЕЛА

"Трябва да надделее здравият разум и членовете на Прокурорската колегия към Висшия съдебен съвет да преосмислят решението си за изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов, който вече беше посочен като "г-н Никой" от няколко съдебни състава". Затова настоя съдия Атанаска Дишева пред БНР. Очевидно неговото заемане на тази длъжност, е изключително удобно, посочи тя. Още: Забележка към Сарафов: Не е много добре да се оставят хората да четат между редовете

БЕЗПЛАТНА ВАКСИНАЦИЯ И ЗА ДЕЦА: АНГЕЛ КУНЧЕВ КАЗА КАК ДЪРЖАВАТА ДА СЕ СПРАВИ С ЛИПСАТА НА ВАКСИНИ

Държавният главен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев разказа пред Actualno.com какво трябва да направи държавата, за да осигури повече ваксини за децата за следващия грипен сезон. Той обясни, че няколко са възможностите пред държавата, за да се справи с така наречения проблем с липсата на ваксините срещу грип в аптечната мрежа. Още: Планът на държавата: Повече от половината кърмачета да бъдат ваксинирани срещу стомашни вируси през 2026 г.

20 ГОДИНИ ПО-КЪСНО: ТЕРВЕЛ ЗАМФИРОВ ДОНЕСЕ МЕДАЛ НА БЪЛГАРИЯ ОТ ЗИМНИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ СЛЕД ФОТОФИНИШ!

Тервел Замфиров завоюва бронзов медал в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд на Олимпийски игри в Милано-Кортина! В битка за отличието българинът победи драматично словенеца Тим Мастнак с фотофиниш. Това е първи медал за страната ни от Зимни олимпийски игри от среброто на Евгения Раданова в шорттрека на Игрите в Торино 2006. Другият български представител в директните елиминации Радослав Янков отпадна на осминафиналите.

2026 Г.: ПОСЛЕДЕН ШАНС ЗА ПУТИН ДА СПЕЧЕЛИ ПО ВОЕНЕН ПЪТ – УКРАИНСКИ И РУСКИ ОЦЕНКИ СЪВПАДАТ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руската армия напредва с най-бавното темпо откакто започна офанзивата си през 2023 година, след като беше принудена около година преди това да се защитава, а Украйна си върна голяма част от Харковска област и град Херсон, който беше и си остава и досега единственият украински областен град, завзет от руските сили след старта на пълномащабната им инвазия на 24 февруари, 2022 година, наредена от руския диктатор Владимир Путин. Оценката за това какво правят руснаците е на Андрий Билецки, командващ Трети корпус на украинските сухопътни сили. Билецки е човекът, който създаде полка "Азов", а доброволците в него впоследствие се превърнаха в професионални войници на служба в украинската армия.

3D ПРИНТИРАНЕ: УКРАЙНА ПРЕПОДАВА УРОЦИ ПО МОДЕРНА ВОЙНА НА БРИТАНСКАТА АРМИЯ

Поуките, извлечени на бойното поле в Украйна, подтикват подразделение на британската армия да внедри технология, която се е доказала като изключително ефективна във войната с Русия - 3D принтиране на части за дронове близо до местата, където са най-необходими, пише Business Insider.

БАЛКАНИТЕ МОЖЕХА ДА БЪДАТ ПОСТОЯННА ЗОНА НА ВОЙНА: ДЕЙТЪНСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ И ЗНАЧЕНИЕТО МУ ЗА РЕГИОНА

30 години след подписването на Дейтънското споразумение, много упорито се говори за неговата отмяна и преразглеждане. Споразумението e считано за дипломатически успех на САЩ, защото слага край на кръвопролитната междуетническа война между бошняци, хървати и босненски сърби в Босна и Херцеговина, при която загиват над 100 хил. души и по време на която се случва клането в Сребреница. Споразумението е подготвено по време на Дейтънската конференция през ноември 1995 г. и подписано в Париж през декември същата година от президентетите на Югославия Слободан Милошевич, на Хърватия Франьо Туджман и на Босна и Херцеговина Алия Изетбегович.

ПРОТЕСТЪТ В МИНЕСОТА РОДИ ИДЕЯ: РАЙОНЪТ ИСКА ДА СТАНЕ ПРОВИНЦИЯ НА КАНАДА

Всъщност Доналд Тръмп иска да направи Канада 51-вия американски щат. В Минесота обаче сега правят точно обратното: искат да се присъединят към Канада: „Минесота днес щеше да е по-добре, ако принадлежеше на Канада“, заяви бившият губернатор на Минесота Джеси Вентура по канадската телевизия Си-Би-Си (CBC).