НМА "Панчо Владигеров" се присъединява към Форума за устойчиво развитие на сценичните изкуства

Националната музикална академия "Панчо Владигеров" се присъединява като активен партньор към Форума за устойчиво развитие на сценичните изкуства в България. Това включване е важна стъпка към по-тясно взаимодействие между образователните, артистичните и професионалните организации и към изграждането на общ национален разговор за културни политики и устойчиво развитие на сектора.

С участието си НМА "Панчо Владигеров" затвърждава своята роля не само като водещ образователен и артистичен център, но и като активен участник във формирането на дългосрочна визия за сценичните изкуства. Партньорството допринася за свързването на образованието с професионалната практика, за подобряване на условията на труд за артистите и за укрепване на диалога между културната общност и институциите.

Още: Тежък опит за грабеж в "12 без 5" на о-в Св. Св. Кирик и Юлита: Вместо център за култура - незаконни казина

Форумът се организира от Университета за национално и световно стопанство – Център за медийни изследвания, аудиовизуална политика и културни индустрии "доц. д-р Биляна Томова", Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов", Националната музикална академия "Панчо Владигеров", Съюза на артистите в България, Международния театрален фестивал "Варненско лято" и Българската музикална асоциация.

Целта на Форума за развитие на сценичните изкуства в България е да създаде устойчива платформа за:

● Изграждане на дългосрочна визия за развитието на сценичните изкуства в България;

● Устойчиво развитие на сценичните изкуства на национално, регионално и общинско ниво;

● Устойчиви механизми за финансиране на сценичните изкуства в България;

● формулиране на общи позиции по ключови въпроси за сектора;

Още: Обединение във филмовата индустрия: Подписа се важен меморандум за бъдещето на българското кино

Второто издание на Форума ще се проведе на 25 февруари 2025 г. от 11:00 ч. в Концертната зала на НМА "Панчо Владигеров", където представители на академичната общност, професионалните организации, институциите и независимия сектор ще обсъдят ключови теми за бъдещето на сценичните изкуства у нас. В програмата са включени панели, посветени на Закона за статута на артиста, финансирането на сценичните изкуства в Държавния бюджет за 2026 г., създаването на Закон за сценичните изкуства и нов модел на финансиране за публичните сценични институти и независимия сектор.