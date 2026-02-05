Гласът на Краси Куртев от "Акага" оживява "Завинаги" в новия сингъл на Юпитер 7 (ВИДЕО)

Юпитер 7 представят "Завинаги" - песен, която превръща спомена във вечност и доказва, че музиката е най‑дългият живот на човек. В сингъла оживява една от последните композиции на Краси Куртев - легендарният басист на "Акага", чийто глас и дух са съхранени в запис, пазен от сина му Нео Куртев, китарист и вокалист на Юпитер 7.

Творбата се ражда в труден момент за семейство Куртеви, но носи със себе си не тъга, а топлина и безусловна любов. В търсене на опора, Нео и най-близките му приятели се връщат към архивите със спомени, където откриват демо запис, направен преди години - гласът на Краси и китарата на Нео, уловили миг на искрено, неподправено творчество между баща и син.

Снимка: Band Akaga/Facebook

"Разполагахме само с негово демо - докосващо, честно и дълбоко, какъвто беше и той самият. Веднага решихме, че трябва да го довършим като почит към него. За нас той беше осмият член на групата – наш ментор и вдъхновител", споделя Нео.

След откриването на записа групата се събира, дори и с музиканти, завърнали се от чужбина, и за броени дни създава финалната версия на песента. В записа участват безвъзмездно близки приятели на семейството: Сион Найман (чело), Милена Борисова и Галя Атанасова (цигулки), Радо Казасов (барабани) и Ясен Велчев (пиано).

"Завинаги" е изграденa като диалог между баща и син. Песента носи универсално послание за любовта и надеждата, че човек продължава да живее чрез творчеството, което оставя след себе си. Първото ѝ живо представяне пред публика се случва в Sofia Live Club, където приятели, колеги и фенове на Краси Куртев се събират, за да го почетат с музика и споделени спомени.

Видеоклипът към песента е дело на режисьора Жоро Марков – дългогодишен приятел и творчески партньор на Краси Куртев. Концепцията е изградена като визуален архив от спомени, защото именно те, заедно с музиката, са това, което остава и продължава да ни свързва с човека.

Проектът се забавя с година, заради дълбоката емоция, която носи темата, но желанието песента и видеото да се превърнат в светло творческо наследство надделява. "Завинаги" показва, че когато човек остави музика след себе си, неговият дух остава близо – жив, истински и непреходен.