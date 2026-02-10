Спорт:

Без да сме избрали песен, DARA се изстреля при букмейкърските залози на "Евровизия"

Без да сме избрали песен, DARA се изстреля при букмейкърските залози на "Евровизия"

Седмица след като спечели правото да представи България на "Евровизия", DARA се изкачи до 7-о място в коефициентите на букмейкърите сред 35-те държави участнички в песенния конкурс тази година.

Прави впечатление, че резултатът е единствено на база популярност на изпълнителя, защото България все още не е избрала песента, която ще прати на конкурса във Виена през май.

Завършилия финал на националната селекция посочи единствено изпълнителя, който ще ни представи. В края на месеца DARA ще трябва да изпълни на специален концерт 3 песни, подготвени от екипа й за "Евровизия". Тогава в комбиниран вот на публика и жури ще гласуваме за песента, която смятаме за най-подходяща да отиде на "Евровизия".

Настроенията сред букмейкърите

Коефициентите на букмейкърите за "Евровизия" са много динамични, особено в настоящия етап, когато много държави провеждат националните си селекции и става ясно какви песни ще бъдат пратени на финалите.

Според експерти обаче попадането в Топ 10 в началото на февруари е успех, защото обикновено означава, че участникът може да е реален претендент за призовите места. Повечето победители в "Евровизия" са попадали именно в тази зона на букмейкърските залози в този етап на надпреварата.

Засега букмейкърите залагат, че победител ще бъде Израел. Челната тройка завършват Финландия и Гърция, а местата преди България са заети още от Швеция, Украйна и Италия.

Скандалите около българската селекция

С много скандали премина българският избор на представител на "Евровизия". Зрителите се разбунтуваха срещу решението вотът на журито да има почти 3 пъти по-голяма тежест от този на публиката.

Допълнителни съмнения за непрозрачност дойдоха и след откритието, че публично видимият зрителски вот в реално време от полуфинала, за финалната вечер беше скрит. В социалните мрежи се разрази буря от недоволство и обвинения в несправедливост.

Десислава Любомирова
