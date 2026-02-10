Без да сме избрали песен, DARA се изстреля при букмейкърските залози на "Евровизия"

Седмица след като спечели правото да представи България на "Евровизия", DARA се изкачи до 7-о място в коефициентите на букмейкърите сред 35-те държави участнички в песенния конкурс тази година.

Прави впечатление, че резултатът е единствено на база популярност на изпълнителя, защото България все още не е избрала песента, която ще прати на конкурса във Виена през май.

Завършилия финал на националната селекция посочи единствено изпълнителя, който ще ни представи. В края на месеца DARA ще трябва да изпълни на специален концерт 3 песни, подготвени от екипа й за "Евровизия". Тогава в комбиниран вот на публика и жури ще гласуваме за песента, която смятаме за най-подходяща да отиде на "Евровизия".

Още: От "всички станаха разбирачи" до "фалшив морал": БНТ обясниха защо са скрили гласуването на "Евровизия"

Настроенията сред букмейкърите

Коефициентите на букмейкърите за "Евровизия" са много динамични, особено в настоящия етап, когато много държави провеждат националните си селекции и става ясно какви песни ще бъдат пратени на финалите.

Според експерти обаче попадането в Топ 10 в началото на февруари е успех, защото обикновено означава, че участникът може да е реален претендент за призовите места. Повечето победители в "Евровизия" са попадали именно в тази зона на букмейкърските залози в този етап на надпреварата.

Засега букмейкърите залагат, че победител ще бъде Израел. Челната тройка завършват Финландия и Гърция, а местата преди България са заети още от Швеция, Украйна и Италия.

Още: "Няма да предам феновете и мечтите си": Дара потвърди финалното си решение за "Евровизия"

Скандалите около българската селекция

С много скандали премина българският избор на представител на "Евровизия". Зрителите се разбунтуваха срещу решението вотът на журито да има почти 3 пъти по-голяма тежест от този на публиката.

Допълнителни съмнения за непрозрачност дойдоха и след откритието, че публично видимият зрителски вот в реално време от полуфинала, за финалната вечер беше скрит. В социалните мрежи се разрази буря от недоволство и обвинения в несправедливост.