Легендарните Faithless обявиха лятно лайв шоу в София

България става част от нов цикъл в историята на легендарните Faithless с концерт в София това лято. "Insomnia" и "God is a DJ" ще прозвучат на живо под открито небе, когато една от най-влиятелните формации в електронната музика ще се срещне с българската публика в разгара на лятото на 13 август на Vidas Art Arena. Билетите за събитието влизат в продажба днес, 10 февруари в 11:00 ч. в мрежата на Ticket Station на цени от 35 евро за Early Bird, 88 евро за Golden Circle и 150 евро за VIP.

Faithless винаги са носели аурата на социално движение, манифест и глас на цяло поколение. С кариера, обхващаща над 25 години, дуото Sister Bliss и Rollo създава каталог, който определя представите за денс музиката и днес - с 10 сингъла в Топ 10, шест албума в Топ 5 (три от тях №1), над 20 милиона продадени копия и почти 1 милиард стрийма в дигиталните мрежи. Албуми като "Reverence", "Sunday 8PM" и "No Roots" и вечни химни като "Insomnia", "God Is a DJ" и "We Come 1" превръщат музиката на Faithless в символ на безброй нощи на страст и на протести, най-лични откровения и на колективна еуфория.

През 2015 г. излиза "Faithless 2.0" – компилация от класики, преработени от Avicii, Tiësto, Armin van Buuren и Claptone. Пет години по-късно, в разгара на пандемията, Faithless се връщат със седмия си студиен албум "All Blessed". Първият им албум без Maxi Jazz – човекът, чийто глас и думи остават в основата на всичко, което са създали. "В един все по-разделен свят Faithless винаги са вярвали в съзнателност, съпричастност и любов – към себе си и към другите", казва Sister Bliss. "All Blessed" е албум с чувство и думи, които имат тежест – мащабен, електронен, мелодичен, човешки."

Да се качиш на сцена без Maxi Jazz е предизвикателство. Но е и необходимо и ще се превърне в празник на жанра, който създадоха и респект към човека, който го вдъхнови. Новото шоу е енергично, сурово, извисяващо, със специални гости и сценография на легендарния Jvan Morandi (Jean-Michel Jarre). На 13 август във Vidas Art Arena Faithless ще ни върнат там, откъдето започва всичко към колективния ритъм, към думите, които лекуват, и към онази емоция, която истинските артисти умеят да създадат.

Билетите за събитието ще бъдат достъпни в мрежата на Ticket Station от днес, 10 февруари, на цени започващи от 35 евро. Следете социалните мрежи на Fest Team за ексклузивна информация и новини около концерта, както и Facebook събитието тук. Всички събития и предстоящи концерти от календара на Fest Team ще намерите на: festteam.bg, ticketstation.bg и в официалните им профили в социалните мрежи.