От ухажване до демонстративно "тръшване на вратата": Първата жена-президент и различният политически темперамент

10 февруари 2026, 13:00 часа 287 прочитания 0 коментара
Макар и да нямаше кой знае какви очаквания от финалния кръг консултации при държавния глава Илияна Йотова с най-малките партии в 51-ото Народно събрание, на втори план се забеляза нещо друго. Става въпрос за различния темперамент в българската политика. Само две от срещите й за днес показаха, че първата-жена президент може да бъде ухажвана, но и демонстративно да й "затръшнат вратата".

Всичко започна с "Цветя за дамата"

Първите консултации при президента претекоха по мед и масло. Цветя на Йотова още в началото на срещата подари Явор Хайтов, а тя му благодари за милия жест. 

Прави впечатление, че букетът, който от формацията на Ахмед Доган подариха на Йотова беше от оранжеви рози, а според някои експерти не са с романтична насоченост, но символизират очарование. Цветята за дамата обаче винаги се възприемат добре и са знак на уважение. 

От АПС й честитиха встъпването в длъжност на Йотова и изразиха очаквания, че ще извърви пътя съобразно очакванията на цялото общество. ОЩЕ: Хората на Доган поискаха Андрей Гюров за служебен премиер

Снимка: БГНЕС

Завърши с "не искам да те слушам"

В пълен контраст бяха консултациите на Йотова с МЕЧ и нейния лидер Радостин Василев, известен с острите епитети срещу своите опоненти. 

Освен политическите нападки, свързани със снимки на Йотова с Любен Гоцев, лица свързани с "Мултигруп", желанието за лустрация, връзките й с БСП, Радостин Василев и хората му демонстративно напуснаха консултациите, заявявайки, че те са безсмислени.

Йотова  ппита дали няма да изслуша поне нейната реакция, а лидерът на МЕЧ й отвърна "Не, няма нужда". ОЩЕ: МЕЧ искат оставката на Йотова, напуснаха консултациите без да я изслушат (ВИДЕО)

Отношението към жените в политиката

Като оставим настрана политическата ситуация и политическото говорене - жестовете бяха различни, но и при двете формации нямаше как да останат незабелязани.

Те показват и възприемането на жените в политиката и отношението към тях от различните политически субекти. ОЩЕ: "Една млада и силна жена превъзхождаше критици комплексари" и "загуба за демократичната общност": Реакции след оттеглянето на Бориславова

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Илияна Йотова жени консултации цветя МЕЧ АПС авторски
