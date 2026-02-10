От ухажване до демонстративно "тръшване на вратата": Първата жена-президент и различният политически темперамент

Макар и да нямаше кой знае какви очаквания от финалния кръг консултации при държавния глава Илияна Йотова с най-малките партии в 51-ото Народно събрание, на втори план се забеляза нещо друго. Става въпрос за различния темперамент в българската политика. Само две от срещите й за днес показаха, че първата-жена президент може да бъде ухажвана, но и демонстративно да й "затръшнат вратата".

Всичко започна с "Цветя за дамата"

Първите консултации при президента претекоха по мед и масло. Цветя на Йотова още в началото на срещата подари Явор Хайтов, а тя му благодари за милия жест.

Прави впечатление, че букетът, който от формацията на Ахмед Доган подариха на Йотова беше от оранжеви рози, а според някои експерти не са с романтична насоченост, но символизират очарование. Цветята за дамата обаче винаги се възприемат добре и са знак на уважение.

От АПС й честитиха встъпването в длъжност на Йотова и изразиха очаквания, че ще извърви пътя съобразно очакванията на цялото общество.

Снимка: БГНЕС

Завърши с "не искам да те слушам"

В пълен контраст бяха консултациите на Йотова с МЕЧ и нейния лидер Радостин Василев, известен с острите епитети срещу своите опоненти.

Освен политическите нападки, свързани със снимки на Йотова с Любен Гоцев, лица свързани с "Мултигруп", желанието за лустрация, връзките й с БСП, Радостин Василев и хората му демонстративно напуснаха консултациите, заявявайки, че те са безсмислени.

Йотова ппита дали няма да изслуша поне нейната реакция, а лидерът на МЕЧ й отвърна "Не, няма нужда".

Отношението към жените в политиката

Като оставим настрана политическата ситуация и политическото говорене - жестовете бяха различни, но и при двете формации нямаше как да останат незабелязани.

Те показват и възприемането на жените в политиката и отношението към тях от различните политически субекти.