Проговори мъжът, открил кемпера на Ивайло Калушев под връх Околчица

Проговори човекът, който е открил кемпера на Ивайло Калушев в близост до връх Околчица. Николай Ангелов разказа в ефира на БНТ, че е видял превозното средство около 9:00 часа сутринта, докато се е качвал с джипа си към кошарите, които стопанисва. Припомняме, че в кемпера под връх Околчица бяха намерени мъртви Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче.

Подробен разказ

"Както си карах по пътя, кемперът беше отбил на два метра от пътя. Бипнах с клаксона два-три пъти. Никой не се показа, не се отвориха вратите. Отдясно погледнах. Видях, че има човек, който се опрял на стъклото. Видях, че има кръв по лицето от другата страна. Отдръпнах се и почнах да звъня", разказва той.

Попитан защо е ходил през зимата да наглеждате кошарата, Ангелов обясни, че има много ветрове, сняг. "Има коне, които си пасат горе, бутнат оградата", добави той и поясни, че е искал да види в какво състояние е. Случвало се да я намирам със счупени прозорци.

Той потвърди е, че в дни като неделния, когато времето позволява, след дъждове и снегове, се качва да проверява състоянието на летните кошари, тъй като стадата се качват там още през средата на март.