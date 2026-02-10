"Стига трупове, стига лъжи": Протест иска оставката на вътрешния министър

Граждани готвят протест на 11 февруари срещу вътрешния министър Даниел Митов, след случая "Петрохан", при който загинаха шестима души. Демонстрацията е насрочена за сряда от 18:30 ч. пред сградата на МВР и е организирана от БОЕЦ. Протестът ще се проведе под лозунга "Стига трупове, стига лъжи", като организаторите заявяват, че натискът ще продължи, докато не бъдат предприети реални действия.

Според организаторите осем дни след началото на трагедията институциите не са дали ясни и убедителни отговори, а общественото напрежение продължава да расте. В позицията си те твърдят, че МВР и прокуратурата са запазили мълчание или са комуникирали чрез противоречиви внушения, което е задълбочило усещането за страх, гняв и недоверие сред гражданите. По думите им последният съвместен брифинг на двете институции не е внесъл яснота, а напротив – е повдигнал още въпроси около случилото се. Още: Още съмнения по случая "Петрохан": Как МВР откри Starlink, а руснаците не успяват в Украйна

"Разпад на държавността"

От БОЕЦ посочват, че случаят е симптом на по-дълбок проблем – разпад на държавността и пълна ерозия на доверието в ръководството на ключовите институции. Според тях каквато и версия да бъде представена от МВР и прокуратурата, тя не среща обществено доверие. Още: Лудницата "Петрохан": Лична карта в ефир на майка на загинал, Румен Радев и Слави Трифонов - примери за недопустимото

Основното искане на организаторите е незабавна смяна на ръководствата на МВР и прокуратурата, като условие за провеждане на независимо и задълбочено разследване, което да изясни обстоятелствата около трагедията и да представи истината пред обществото. Освен оставката на вътрешния министър, те настояват за отстраняване и на главния секретар на МВР, както и на ръководителите на ключови структури в системата.