Подводница изчезна в Антарктика, след като бяха открити аномални структури

Роботизирана подводница, работеща под един от най-внимателно наблюдаваните ледени шелфове на Антарктика, изчезна през януари 2024 г. по време на рутинна мисия. Апаратът беше част от дългосрочен международен проект, изучаващ динамиката на ледените шелфове и връзката им с покачването на морското равнище. Преди това той беше предал най-подробните подледникови карти, получавани някога в региона.

Изчезването е станало под ледения шелф Дотсън, плаваща ледена платформа в Западна Антарктика. Преди да загуби контакт, подводницата е извършила обширно проучване под леда, разкривайки досега недокументирани характеристики на долната повърхност на ледника, според Indian Defence Review. Сред тези характеристики са шарени образувания, които не се вписват в нито един съществуващ модел на топене на леда.

Въпреки че мисията беше безпилотна, инцидентът доведе до загуба на високоспециализиран апарат и спря по-мащабните усилия за събиране на данни в морето Амундсен, критична зона за изучаване на стабилността на ледниците в Западна Антарктика. Сигналът от апарата не беше получен в очакваното време на изкачване и акустичните търсения бяха неубедителни. Окончателното местоположение на апарата остава неизвестно.

Подводницата, наречена Ran, е разработена в Швеция и е използвана като част от Международното сътрудничество за ледника Thwaites, съвместна програма на САЩ и Великобритания за изучаване на Западноантарктическия леден щит. В началото на 2022 г. апаратът завърши 27-дневна мисия под ледника Dotson, завръщайки се с данни, които значително разшириха разбирането ни за базалните процеси на топене (топене в основата на ледника).

Проучването обхвана приблизително 140 квадратни километра под ледения шелф. Използвайки многолъчев ехолот на 50 метра под ледената основа, Ран картографира характеристики като плоски тераси, дълбоки канали за топене и зони на гладка ерозия. Структурата на тези характеристики варира в зависимост от местоположението им под шелфа и характеристиките на околния воден поток.

В централните и източните части изследователите открили стъпаловидни тераси и плата с остри вертикални ръбове. Това е в съответствие с топенето при ниска турбулентност, задвижвана от бавно движещи се течения. Западните райони, за разлика от тях, показват по-гладки повърхности и признаци на ерозия, съответстващи на бързото срязващо течение

Резултатите са публикувани в рецензирано проучване в списанието Science Advances. Океанографските данни, събрани от корабни сензори и сондажи, потвърдиха, че модифицирана циркумполярна дълбока вода – относително топло течение – прониква в кухината под ледника Дотсън и пряко влияе върху скоростта на топене в най-засегнатите райони.

В допълнение към картографирането на зоните на топене, сонарът на Ран разкри непрекъснати ледени пукнатини, преминаващи през основата на шелфа. Някои от тези пукнатини са видими на сателитни изображения от 90-те години на миналия век. Те се разширяват в дълбочина и често са оградени от плитки тераси и ерозионни образувания, което показва продължаващо топене по стените им.

Проучването документира и клас характеристики, ненаблюдавани досега под антарктическите шелфове. В райони с високоскоростен воден отток, особено на запад, сонарът е открил удължени, капковидни вдлъбнатини в основата на леда. Тези характеристики са с дължина от 20 до 300 метра и дълбочина до 50 метра.

Тяхната ориентация и форма предполагат образуване чрез въртене на потока в граничния слой. Изследователите предлагат връзка с динамиката на Екман, където въртящите се океански течения в тънък слой под леда създават асиметрични модели на топене. Тази хипотеза е разработена въз основа на измервания на скоростта и солеността, подробно описани в проучване в Science Advances, което свързва поведението на потока с наблюдаваните ерозионни характеристики под шелфа.

