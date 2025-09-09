Българската група Hellbøund е в топ 3 в конкурса Wacken Metal Battle 2025 Wacken Open Air

Днес разговаряме с Ярослав от Hellbøund — българската група, която направи огромен пробив на световната метъл. Hellbøund бе избрана да представлява България след спечелване на националния финал на Wacken Metal Battle, проведен през юни в клуб Mixtape 5 в София. Победата ѝ даде право за изява на Headbangers Stage във Wacken Open Air, най-големият метъл фестивал в света. Hellbøund e основана през 2022 г. в град Бургас, от Димитър "Мастъра" Николов – вокали, Ярослав "Яро" Дейнека – китарист, Преслав "Пресли" Димитров – китарист, Георги "Панда" Димитров – бас китара (официален член от юни 2024) и Ивайло "Гориво" Живков – барабани.

Участието в Wacken Metal Battle 2025 постави Hellbøund сред трите най-добри млади световни метъл банди от общо 12 000 кандидати. Това е не само огромен успех за вас, но и за българската метъл култура като цяло. Кога осъзнахте, че това вече не е просто конкурс, а е сцена, на която светът ви гледа?

- Осъзнахме го още в момента, в който излязохме на сцената в Германия. Виждаш море от хора, които никога не са чували за Hellbøund, и в същото време усещаш, че те са готови да ти дадат шанс – да ги спечелиш само с енергията и музиката си. В този миг разбираш, че това не е просто конкурс, а прозорец към света. За нас беше чест да покажем, че българската метъл сцена може да стои рамо до рамо с най-добрите.

Wacken Open Air не е просто фестивал — той е институция в метъл културата, с взискателна и предана публика. Какво беше най-силното преживяване за вас там — било момент на сцената, реакция, или случайна среща зад кулисите, която никога няма да забравите? Какво ще остане завинаги в съзнанието ви от Wacken 2025?

- Може би най-силният момент беше, когато излязохме на сцената пред публика, която изобщо не знаеше какво да очаква от нас. Те не бяха чували Hellbøund, не ни бяха виждали никога. И в мига, в който започнахме, когато ги ударихме с енергията и хаоса, които носим на сцената – почувствахме как цялата тази тълпа се запали с нас. Това беше магия, която няма да забравим.

Също толкова запомнящо се беше времето зад кулисите – срещите с банди и жури от цял свят, разговорите, критиките и съветите, които получихме, и простото човешко общуване. Това ни показа, че сме част от една огромна световна общност, в която и нашата музика вече намира място.

Казват, че в Wacken Open Air човек усеща метъла като международен език, който свързва хора от десетки нации. Като българска група, която стъпи на тази сцена, как се почувствахте сред световните банди?

- Бяхме на своето място.

Метъл музиката винаги е била контракултура, но и е важна част от творческите индустрии. Как се движите в тази гранична зона — между независимостта и нуждата от професионализъм? И как това се отрази на подготовката ви за Wacken 2025?

- За нас балансът е в това да останем истински към себе си и музиката си, без да пренебрегваме професионалната страна. На Wacken доказахме, че можеш да носиш хаос и сурова енергия, но зад него да има дисциплина, добра подготовка и ясно послание. Независимостта ни дава автентичност, а професионализмът – шанс този автентизъм да стигне до повече хора.

След като вече сте една от най-разпознаваемите български групи на международна сцена ,благодарение на класирането ви в топ 3 на Wacken Metal Battle 2025, усещате ли, че отговорността към собствената ви музика става още по-голяма? Смятате ли, че сега е моментът да търсите сериозна защита на авторските си права, особено при потенциален интерес от чужди лейбъли или продуценти?

…Да, усещането за отговорност вече е много по-голямо. Хората очакват следващата ни стъпка да бъде още по-силна. За нас това означава не само да пишем по-зряла музика, но и да мислим стратегически – включително за авторски права, издатели и потенциални партньори.

Какво бихте казали на всяка млада банда, която мечтае да излезе от „гаража“ и да се качи на сцената в Wacken Open Air? Каква е формулата за успех, но и за устойчивост – защото музиката не е само слава и емоция, тя е основно труд, битка, и защита на това, което си създал?

- Формулата е проста, но трудна за изпълнение: работете безкомпромисно, инвестирайте време и средства в музиката си, и никога не спирайте да вярвате. Не търсете „лесния хит“ – търсете истината във вашето звучене. Wacken е сцена, на която не може да излезеш неподготвен. Но ако сте честни и отдадени, шансът идва - и когато дойде, трябва да сте готови да го грабнете.

Какви са плановете ви след този триумф? Какво следва за Hellbøund?

Wacken беше огромен трамплин, но за нас това е само началото. Подготвяме турне в България и извън страната, нова музика и още по-мащабни проекти. Целта ни е Hellbøund да се превърне в име, което не просто свири концерти, а създава преживявания и вдъхновява хората да бъдат част от нашата общност.

Wacken Open Air, най-големият фестивал на хеви метъл музика в света , е основан през 1990 г. от двама приятели и метъл ентусиасти – Томас Йенсен и Холгер Хюбнер. Провежда се ежегодно в малкото село Вакен (Wacken), разположено в северната част на Германия (Шлезвиг-Холщайн). Първото издание събира само 800 души публика и 6 местни банди, а днес фестивалът посреща над 85 000 фенове от над 80 държави. Теренът, на който се провежда е над 240 хектара, сравним с големината на 330 футболни игрища. Хедлайнери на Wacken Open Air са били Iron Maiden, Judas Priest, Scorpions, Motörhead , Alice Cooper, Deep Purple, Slayer, Megadeth, Anthrax, Nightwish, Apocalyptica и много други.