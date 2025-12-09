Coldplay - групата, продала най-много билети за свои концерти

Британската група Coldplay е продала рекордните 24,8 млн. броя билета за свои концерти през новото хилядолетие, показва класацията „Най-популярните турне-изпълнители на хилядолетието“ на списанието Pollstar за 2025 г., цитирано от АП. Чартът е базиран на продажбите на билети от 1 януари 2001 г. до края на 2025 г.

Класацията

На първо място е групата Coldplay с 24,8 милиона продадени билета, следвана от U2 с 20,2 милиона и Ед Шийрън с 19,6 милиона.

Още: Вокалистът на Coldplay с важно предупреждение към всички двойки на концертите им (ВИДЕО)

В топ 5 влизат групата Dave Matthews Band с близо 19,6 милиона и Тейлър Суифт с 18,9 милиона продадени билета, като се има предвид, че дебютният ѝ албум е издаден през 2006 г., отбелязва АП. Суифт е единствената жена в Топ 10. Тя е следвана от Брус Спрингстийн и E Street Band, Кени Чесни, Metallica, Bon Jovi и Елтън Джон.

Има само четири жени в Топ 25 – Пинк е единадесета с близо 13 милиона билета, Бионсе е на 13 място с 11,8 продадени билета, Мадона е поставена на петнадесето място с близо 11 милиона билета. АП отбелязва, че броят на продадените билети е различен показател от брутния приход.

Така през 2023 г. турнето на Тейлър Суифт "Eras Tour" стана първото, което премина границата от един милиард долара, според класацията на Pollstar за 2023 г. След това тя счупи своя собствен рекорд като през декември 2024 г. според Pollstar същото турне ѝ е донесло 2,2 милиарда долара в рамките на две години, което го прави най-касовото за всички времена.

Още: Най-слушаните изпълнители и песни в Spotify за 2025 година

Според новата класация, публикувана вчера, Суифт има приходи от над 3,1 милиарда долара през новото хилядолетие, а Coldplay, които водят по продадени билети, следват с близо 2,5 милиарда долара.

Източник: БТА