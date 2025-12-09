Деспина Ванди представя нов сингъл преди големия си концерт в София на 23 април

Гръцката изпълнителка Деспина Ванди представи своя най-нов сингъл, озаглавен "Καλά να Περνάτε" ("Kala Na Pernate"). Новият проект на певицата излиза в ключов момент - преди дългоочаквания ѝ концерт в София, който ще се проведе на 23 април 2026 г. в "Арена 8888". Организаторите са сигурни, че българската публика ще има възможност да чуе на живо най-новата ѝ песен, заедно с най-големите ѝ хитове до момента.

Песента беше излъчена ексклузивно в ефира на едно от най-големите гръцки радиа в края на ноември и бързо привлече вниманието на феновете с модерно звучене, характерна емоционалност и позитивно празнично настроение. Новото изпълнение е създадено в сътрудничество с композитора Тео Цимас, който е част от доказания творчески екип зад редица успешни проекти на Ванди.

Очакванията са сингълът бързо да се превърне в поредния хит на Деспина Ванди, а българските фенове вече с нетърпение споделят емоцията от предстоящата ѝ поява у нас. Билети за концерта на 23.04.2026 година можете да намерите чрез официалния сайт www.despinavandi.bg.