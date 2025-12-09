Войната в Украйна:

Тил Линдеман разтърси българската публика с грандиозно и провокативно шоу (СНИМКИ)

09 декември 2025, 13:07 часа 244 прочитания 0 коментара
Тил Линдеман разтърси българската публика с грандиозно и провокативно шоу (СНИМКИ)

Десетки хиляди фенове посрещнаха с бурни овации германската метъл легенда Тил Линдеман, този понеделник. Фронтменът на световноизвестната музикална група Рамщайн дойде в България като част от грандиозното си европейско турне “Meine Welt”, с което вече превзе сърцата на публиката в редица европейски градове. 

Фотограф: Цветан Узунов 

Преди грандиозното шоу на немския изпълнител, на сцената излезе американско-австрийската музикална група Aesthetic Perfection, която успешно повдигна енергията на публиката и се извини, че им е отнело 17 години да се върнат в България. 

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

И почти точно в 21:15, феновете затаиха дъх и еуфорично посрещнаха Линдеман на сцената, скандирайки името му многократно. 

Фотограф: Димитър Иванов 

По време на концерта, организиран от Fest Team, във въздуха хвърчаха риби, торти, шампанско и вода, докато публиката се потапяше в зрелищното мултимедийно шоу, където преобладаваха провокативни кадри, илюстриращи най-популярните парчета на изпълнителя. 

"И въпреки цялото зрелищно шоу и красивите дами на сцената, пак не можахме да отделим поглед от Тил", сподели пред Actualno.com Димитър Иванов, един от феновете на изпълнителя. 

Фотограф: Цветан Узунов

Сетлистът бе съставен от близо 20 песни, предимно от дебютния солов албум Zunge, издаден през ноември 2023 г., заедно с предшестващи и последващи сингли – Und die Engel singen, Schweiss, Sport frei, Altes Fleisch, Tanzlehrerin, Prostitution, Du hast kein Herz, Übers Meer и Ich hasse Kinder. Най-голяма еуфория предизвикаха песните от албума Skills in Pills (2015), като освен едноименната песен, в залата звучаха Praise Abort, Fish On и Fat. Линдеман бе включил и два хита от албума F&M (2019) – Knebel и Platz 1, като вторият изпълнителя изпя в огромен балон, който се движеше между публиката.

Фотограф: Димитър Иванов 

"Провокацията е нещо съвсем нормално за Линдеман и се радвам, че в България има все повече хора, които разбират неговото творчество и го приемат, колкото и скандално да е то", разказа друг от неговите фенове. 

Фотограф: Димитър Иванов 

От 10 до 18 декември турнето продължава в Загреб, Милано, Цюрих, Щутгарт и Прага, след което от 30 декември до 11 януари има седем спирки в Азия, а от 15 до 22 януари Линдеман и компания ще свирят в пет от най-големите градове на Австралия.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Александра Йошева
Александра Йошева Отговорен редактор
турне Тил Линдеман Концерт
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес