Тил Линдеман разтърси българската публика с грандиозно и провокативно шоу (СНИМКИ)

Десетки хиляди фенове посрещнаха с бурни овации германската метъл легенда Тил Линдеман, този понеделник. Фронтменът на световноизвестната музикална група Рамщайн дойде в България като част от грандиозното си европейско турне “Meine Welt”, с което вече превзе сърцата на публиката в редица европейски градове.

Фотограф: Цветан Узунов

Преди грандиозното шоу на немския изпълнител, на сцената излезе американско-австрийската музикална група Aesthetic Perfection, която успешно повдигна енергията на публиката и се извини, че им е отнело 17 години да се върнат в България.

И почти точно в 21:15, феновете затаиха дъх и еуфорично посрещнаха Линдеман на сцената, скандирайки името му многократно.

Фотограф: Димитър Иванов

По време на концерта, организиран от Fest Team, във въздуха хвърчаха риби, торти, шампанско и вода, докато публиката се потапяше в зрелищното мултимедийно шоу, където преобладаваха провокативни кадри, илюстриращи най-популярните парчета на изпълнителя.

"И въпреки цялото зрелищно шоу и красивите дами на сцената, пак не можахме да отделим поглед от Тил", сподели пред Actualno.com Димитър Иванов, един от феновете на изпълнителя.

Фотограф: Цветан Узунов

Сетлистът бе съставен от близо 20 песни, предимно от дебютния солов албум Zunge, издаден през ноември 2023 г., заедно с предшестващи и последващи сингли – Und die Engel singen, Schweiss, Sport frei, Altes Fleisch, Tanzlehrerin, Prostitution, Du hast kein Herz, Übers Meer и Ich hasse Kinder. Най-голяма еуфория предизвикаха песните от албума Skills in Pills (2015), като освен едноименната песен, в залата звучаха Praise Abort, Fish On и Fat. Линдеман бе включил и два хита от албума F&M (2019) – Knebel и Platz 1, като вторият изпълнителя изпя в огромен балон, който се движеше между публиката.

Фотограф: Димитър Иванов

"Провокацията е нещо съвсем нормално за Линдеман и се радвам, че в България има все повече хора, които разбират неговото творчество и го приемат, колкото и скандално да е то", разказа друг от неговите фенове.

Фотограф: Димитър Иванов

От 10 до 18 декември турнето продължава в Загреб, Милано, Цюрих, Щутгарт и Прага, след което от 30 декември до 11 януари има седем спирки в Азия, а от 15 до 22 януари Линдеман и компания ще свирят в пет от най-големите градове на Австралия.