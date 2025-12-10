Любопитно:

SAKÉ се завръща във Варна за Нова Година с нова локация

С настъпването на най-очакваната нощ в годината, Saké пренася своята несравнима концепция в барутния склад Rebonkers - място, където история, архитектура и музика се преплитат в едно още от XIX век. През 90-те години се превръща в култовия клуб Bonkers - символ на ранната алтернативна сцена в България. Днес сградата запазва характерния си дух, който ще бъде неизменна част от изживяването през предстоящата вечер.

Последният гост на Saké за тази година ще бъде артистът, който се превърна в една от изгряващите сензации на Близкия Изток - MISHELL. 

Неговият ремикс на хита на John Summit "Stay With Me", както и участието му в легендарните лейбъли Hot Creations и Dynamic, допълнително затвърдиха мястото му сред най-вълнуващите нови имена на електронната сцена.

Посрещането на Нова година със Saké в Rebonkers обещава да бъде преживяване, което ще остане в паметта на града. Там, под каменните сводове на миналото, Варна ще посрещне своето бъдеще. 

Билети можете да закупите нa www.sake.bg.

Яна Баярова
