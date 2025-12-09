NILS PETTER MOLVÆR пристига с триото си в София

Един от пионерите future jazz-а и знакова фигура на скандинавската и световната сцена - Нилс Петер Молвер (Nils Petter Molvær), ще изнесе изнесе концерт в Голямата зала на клуб *Mixtape 5* на 1 април 2026 г. по покана на "Джаз Плюс" и "Аларма Пънк Джаз". Първият тираж билети се изчерпа за три дни. 15 години след първия концерт на легендарния норвежки тромпетист-композитор-импровизатор-музикален визионер Нилс Петер Молвер (Nils Petter Molvær) в България "Джаз Плюс" (по чиято покана триото му гостува у нас и през 2011) и радио фестивалът "Аларма Пънк Джаз" обединяват сили за нова среща с музиката му на живо в София. Датата е 1 април 2026 (сряда), а мястото този път ще е Голямата зала на клуб *Mixtape 5*.

Нилс Петер Молвер (р. 1960, о. Сула, Норвегия) е сред първите имена, които изникват в съзнанието на всеки меломан, отворили ли се дума за съвременен скандинавски джаз (наред с имената на титаните от поколението преди него – Йон Кристенсен, Арилд Андерсен, Ян Гарбарек – и с тези на най-оригиналните и разпознаваеми представители на неговото собствено поколение – Буге Веселтофт, Есбьорн Свенсон, Торд Густавсен, Ейвинд Оршет)...

Музиката му обаче отдавна e достигнала територии далеч отвъд джаза – с електронните си превъплъщения (ремиксирана от Cinematic Orchestra или Бил Ласуел, или изсвирена на живо с DJ Strangefruit, с Ян Банг или с триото); с навлизането надълбоко в дъб-психеделията със Sly & Robbie (чуйте албума Nordub от 2018); с деликатното си присъствие в мрачните пост-готик балади на Ulver и на Сиверт Хойем от Madrugada...

Наследник на традициите на Майлс Дейвис, Дон Чери и Джон Хасъл, Молвер е сред пионерите на т.нар. „джаз на бъдещето“, а знаковият му дебютен авторски албум Khmer (издане от ЕСМ), от чието записване през 2026г. се честват 30 години, в глобалната история на музиката се намира, дори хронологически, между Aura на Майлс Дейвис и The Walk Of The Giant Turtle на Ерик Трюфа.

С едновременно минималистичния си и изключително богат на емоционални нюанси начин на боравене със звука Нилс Петер Молвер може да ви накара да танцувате на ембиънт музика или да медитирате на хаус или транс, а настоящото му трио с барабаниста Ерланд Дален и басиста Джо Бергер Мир е следващ еволюционен етап от приключението, започнало преди малко повече от 15 години (тогава – с участието на Стиян Вестерхус на електрическа китара).

Програмата на триото е жив и непрекъснато пренареждащ се организъм, който съдържа елементи от различни периоди от творчеството на Нилс Петер Молвер – от цитати от познати негови произведения до неочаквани завои в това дълго и мистично пътешествие през различните пластове и измерения на звука, от което и кожата ви ще настръхне, и пулсът ви ще заиграе, и ще намерите връзка с вътрешното си Аз.

БИЛЕТИ можете да закупите в системата на Eventim и на място в "Дюкян Меломан". Първите 45 броя по 45 лв се разпродадоха в рамките на 3 дни. До Нова година цената е 50 лв. От 1 януари стават по 27 евро, а на вратата в деня на концерта ще са по 30 евро.

Концертът е за правостоящи, съобразявайки се с енергията на цялостния пърформанс и по предписание на самите артисти, а местата са само 400. Програмата за вечерта по часове е, както следва:

20:00 – отваряне на вратите

21:00 – Nils Petter Molvær Trio на сцената

23:00 – край на концерта