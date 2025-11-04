Българските таланти Дарин Ламбрев и Филип Ангелов и пианистката Лаура Мота Пело от Испания дебютират тази вечер с Оркестър Cantus Firmus

Днес (4 ноември 2025 г.) трима изключителни млади музиканти ще дебютират в рамките на проекта "Лауреатите", организиран от агенция "Кантус Фирмус" с финансовата подкрепа на Програма "Култура" на Столичната община. На сцената ще излязат Дарин Ламбрев (виолончело, 15 г.) и Филип Ангелов (пиано, 13 г.) – носители на Голямата награда от Четвъртия национален конкурс "Кантус Фирмус", както и специалният гост от Испания – Лаура Мота Пело (пиано, 22 г.), носителка на две отличия от конкурса "Геза Анда" през 2024 г. Тримата ще бъдат солисти с Оркестър Cantus Firmus, а на пулта ще застане изявеният български диригент Константин Илиевски, спечелил само преди дни престижното музикално отличие "Кристална лира". Събитието ще се състои в Централния военен клуб от 19:30 ч. Билети – на Ticketsbg.com, както и на касата на залата преди началото на концерта.

"За мен това е един много важен приоритет в нашата работа, защото смятам, че някои от нашите по-млади колеги са точно толкова добри музиканти, колкото и по-порасналите, така да се изразя – просто им липсва малко опит", споделя диригентът.

Участниците в концерта

Фотограф: Milan Marsalka

Маестро Илиевски е един от най-активните български диригенти в Европа – работил е с редица оркестри, сред които Оркестърът на Словашкото радио, и вече трети сезон е главен диригент на Симфоничния оркестър на БНР. Той е също пианист, композитор и педагог, а с Оркестър Cantus Firmus си партнира от години. "Младите имат една неповторима, естествена енергия, която все още не е чак толкова шлифована и всъщност е много интересна за публиката", смята маестрото.

15-годишният Дарин Ламбрев, ученик в X клас на НМУ "Любомир Пипков" и младши студент в класа на проф. Ромен Гариу в Дармщат (Германия), ще изпълни Концерт за виолончело № 1, оп. 33 от Камий Сен-Санс. Дарин е носител на множество награди от национални и международни конкурси, включително от "Концертино Прага" и Grunewald International Music Competition в Берлин. "Конкурсите са нещо градящо, а специално конкурсът "Кантус Фирмус" е една прекрасна възможност в България!", споделя младият музикант.

Той извоюва правото за настоящия дебют след поредица участия в състезанието. За първи път се явява едва 11-годишен през 2021 г. Отличен е в следващите три издания – най-напред с Втора награда (2022), а в двете следващи години – с Първа награда (2023 и 2024), като в последното издание получава и Голямата награда на състезанието.

13-годишният Филип Ангелов, ученик в VIII клас на НМУ "Любомир Пипков", е възпитаник на Милка Митева – дългогодишен директор и изявен клавирен педагог. Той ще изпълни Концерт за пиано № 2 от Феликс Менделсон-Бартолди. След успеха си в конкурса "Кантус Фирмус" през миналата година, Филип получава стипендии от Фондация "Културни перспективи" и Фондация "Венцислав Янков", изнася поредица от концерти в българските културни центрове в Париж, Рим и Братислава, печели Гран при на конкурса "Млади виртуози" 2025 и участва в концертите "Малките – големи музиканти" на ММФ "Варненско лято".

Младата испанска пианистка Лаура Мота Пело (22 г.) е специален гост на "Лауреатите" тази година. Тя следва в Музикалната академия в Базел (Швейцария) при Клаудио Мартинес Мехнер. Носител е на две отличия от конкурса "Геза Анда" 2024, в чието жури участваха легендарни имена като Марта Аргерич, Робърт Левин и Люка Дебарг. В дебютната си изява пред столичната публика тя ще изпълни Концерт за пиано, тромпет и оркестър № 1 от Д. Шостакович. За тази композиция специално участие ще вземе и младият тромпетист Крум Делин, студент от НМА "Проф. Панчо Владигеров", също лауреат на редица конкурси.

Концертът "Лауреатите" се реализира в партньорство с Фондация "Геза Анда" (Швейцария).

Програмата на концерта

Хоакин Турина – Молитвата на тореадора за струнен оркестър

К. Сен-Санс – Концерт за виолончело №1, оп.33 (солист: Дарин Ламбрев)

Ф. Менделсон – Бартолди – Концерт за пиано №2 (солист: Филип Ангелов)

Дм. Шостакович – Концерт за пиано, тромпет и оркестър №1 (солисти: Лаура Мота Пело и Крум Делин)