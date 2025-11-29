Canale 5 засне коледния концерт на Il Volo в София

Два часа и половина прочутото трио създаде коледна атмосфера пред 10 000 публика

Трима харизматични италианци, прочули се по целия свят с великолепните си гласове и два часа и половина концерт в празнична атмосфера – това беше вчерашното блестящо представление на Il Volo в София. Триото бе придружено на сцената от Симфоничния оркестър на Пловдивската опера и 25-членен хор от Италия.

Фотограф: Виктория Вучева

Canale 5 на националната италианска телевизия RAI 1 избра да заснеме коледния концерт на Il Volo именно в България. Пред напълно разпродадена Арена 8888 от десетхилядна публика, в залата с празнична коледна атмосфера тримата италиаци ни поднесоха за цели два часа и половина най-красивите произведения, посветени на Коледа и разбира се – своите най-прочути хитове.

Il Volo разходиха публиката от вдъхновяващите "Bianco Natale", "Tu Scendi dalle Stelle" и "Oh Holly Night" до безспорните италиански хитове "Il Mondo", "Caruso" и "La Donna e Mobile".

Фотограф: Виктория Вучева

Разбира се, част от спектакъла бяха "Capolavoro" от последния им албум, филмовата музика на Мориконе и техният химн "Grande Amore" – на която публиката по цял свят пее заедно с тях, дори изпълнена два пъти. "Ave Maria" на Пиеро Бароне, "Astro Del Ciel", изпълнена от Иняцио Боскето и "My Way" - от Джанлука Джинобле показаха техните солови възможности и това, че тримата не са само майстори на италианското белканто, а имат и собствени музикални предпочитания, в които да изяват певческия си талант.

"Hallelujah", която разчувства пубиката по цял свят и я вдига на крака, бе неизменна част от програмата. Но "Ave Maria Mater Misericordia", изпълнена от великолепните тенори, бе поантата на коледния концерт.

Фотограф: Виктория Вучева

И за първи път на българска сцена Il Volo изпълниха "You Will Never Walk Alone" – вдъхновяващ химн за надеждата, за която казват, че винаги са мечтали да изпеят.