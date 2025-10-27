Войната в Украйна:

Честваме в София 2500 години от основаването на Неапол с концерт на групата ARS NOVA NAPOLI

2500 години от основаването на красивия и колоритен италиански град Неапол ще бъдат отбелязани със специално събитие в София, което е част от програмата на 25-ия "Европейски музикален фестивал". У нас ще пристигне една от най-известните и ценени музикални групи от сцената на новия неаполитански фолк – формацията ARS NOVA NAPOLI. В нея участват шестима виртуозни музиканти: Марчело Скуиланте (вокал, акордеон), Микеланджело Нуско (цигулка, тромпет, мандолина), Винченцо Рачопи (мандолина), Джанлука Фуско (вокал, китара, акордеон, гайда), Антонино Анастасия (перкусии) и Бруно Беларди (контрабас), които ще отведат публиката в сърцето на Южна Италия с нови интерпретации на фолклорни песни и оригинални композиции, вдъхновени от Средиземноморската култура. Програмата е изпълнена с енергия, ритъм и страст и преоткрива богатата музикална традиция на Италия, поддържайки живата връзка между минало и съвременност.

Концертът ще се състои на 10 ноември 2025 в Sofia Live Club от 20:00 ч. и се реализира от Посолството на Италия в България и Италианския културен институт, с подкрепата на Министерството на външните работи и международното сътрудничество на Италия. Честването на юбилейната годишнина се координира от Националния комитет "Неапол 2500" – инициатива с богата програма от събития, посветени на уникалното и многовековно културно наследство на града.

Билети: онлайн на Ticketsbg.com и на място преди началото на събитието.

За ARS NOVA NAPOLI

Музикалната формация Ars Nova Napoli е създадена през 2009 г. в Неапол. Обединяващата сила, която свързва участниците, е любовта им към фолклора на област Кампания, а първите им изпълнения са в градската среда, която те превръщат в своя сцена. Убедени в силата на уличното изкуство като средство за споделяне на култура и свободно изразяване, музикантите обикалят площади и пазари из цяла Италия, свирят на сватби и празници и участват във фестивали в Испания, Франция, Гърция и Швейцария.

Фотограф: Alessandra Finelli

С времето Ars Nova Napoli развиват богат репертоар, който обхваща музикални традиции от различни части на Италия, Гърция и Балканите. След издаването на първия си албум, групата започва да концертира активно из страната, черпейки вдъхновение от срещите си с местни общности. Музикантите свирят в Сицилия, Калабрия и Кампания, където участват в проекта La Thela di Partenope заедно с международната трупа MacaroniCompani – спектакъл, посветен на общите корени на средиземноморските народи.

През 2013 г. печелят два пъти престижния фестивал Ferrara Buskers, а телевизионният канал LaEffe посвещава епизод от предаването Storie di Buskers на тяхната история. Участват и в телевизионни програми като Sereno Variabile, Linea Blu, L’Infedele и On the Road по Sky Arte. През 2016 г. в базиликата San Severo alla Sanità в Неапол те записват албума Chi fatica se more e famme – музикален пътепис, вдъхновен от многобройните срещи и пътувания на групата.

"Европейски музикален фестивал" е престижно международно събитие, организирано ежегодно от музикална агенция "Cantus Firmus". 25-ото издание на форума се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община в рамките на Календара на културните събития на Столична община. Тазгодишната програма включва изпълнения на множество утвърдени класически изпълнители, сред които Литовският камерен оркестър, Вроцлавският бароков ансамбъл и солисти като Вадим Глузман (цигулка), Сергей Крилов (цигулка), Красимира Стоянова (сопран) и Людмил Ангелов (пиано).

Яна Баярова
Неапол Европейски музикален фестивал концерти Ars Nova Napoli
