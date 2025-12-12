POWERWOLF са третият хедлайнер на Midalidare Rock in The Wine Valley

Немската пауър метъл машина POWERWOLF е третият хедлайнер на шестото издание на Midalidare Rock In The Wine Valley, допълвайки вече обявените Helloween и Twisted Sister. Фестивалът в долината на виното ще се проведе от 10 до 12 юли 2026-а година, a "Вълците" ще видим във втория ден, 11 юли, събота.

POWERWOLF ще продължат турнето си "Wake Up The Wicked" и през 2026-а година. След триумфалното си завръщане в САЩ и Канада, "Вълците" са готови да покорят отново най-големите сцени по целия свят, включително и първото им участие в легендарната OVO Arena Wembley за ексклузивен концерт в Обединеното кралство – една вечер, която със сигурност ще остане в историята на метъла! Бандата вече потвърди, че ще се завърне на някои от най-големите метъл фестивали като Barcelona Rock Fest и Wacken Open Air.

POWERWOLF отдавна преминават границите на жанра пауър метъл, а концертите им се превръщат в култови събития с неповторимо огнено шоу. На 27-и февруари 2026-а на пазара се очаква да излезе и последният им live албум "Wildlive (Live at Olympiahalle)", който бележи началото на една нова, мощна глава в неудържимата история на групата.

POWERWOLF са:

Attila Dorn – вокал

Falk Maria Schlegel – орган

Charles Greywolf – китара

Matthew Greywolf – китара

Roel van Helden – барабани

Ко-хедлайнер на POWERWOLF на 11 юли ще бъде една от най-успешните швейцарски рок групи – Gotthard, които се завръщат в долината на виното след участието си на първото издание на фестивала през 2017-а. Последните им шестнадесет албума са достигнали първото място в швейцарските класации за албуми. Gotthard са с над три милиона продадени албума и мултиплатинени награди по целия свят.

Midalidare Rock In The Wine Valley е от 10 до 12 юли 2026 г. Билетите са в продажба в мрежaта на Eventim в цялата страна, както и в OMV, Билетен център на НДК, Технополис и Български пощи. Деца до 12 години влизат без билет.

Пълна информация за Midalidare Rock In The Wine Valley - https://midalidarerock.bg.

